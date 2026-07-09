新华网 2026-07-09 11:42:11

新加坡主权投资基金淡马锡8日发布年度报告，表示今后5年将加大对人工智能（AI）领域的投资，计划把AI投资占比从目前的6%提升至15%。

新加坡主权投资基金淡马锡8日发布年度报告，表示今后5年将加大对人工智能（AI）领域的投资，计划把AI投资占比从目前的6%提升至15%。

这是2025年10月11日拍摄的新加坡城市风光。新华社发（邓智炜摄）

淡马锡掌门人、淡马锡控股首席执行长狄澜在简报会上说，淡马锡将在5个重点领域布局，分别是能源和数据中心、半导体、云服务供应商、基础模型、AI应用及软件基础设施。他说，AI应用领域“发展势头强劲”，除了计划将15%资本投入AI领域，淡马锡其余85%的投资组合也必须关注AI应用以提升竞争力。不过，淡马锡没有公布其持有哪些AI企业的股份以及这如何影响其投资表现。

除了AI投资，淡马锡还计划提升在私募信贷和核心增益型基础设施领域的投资。这两个领域的投资占比目前分别为2%和1%，计划到2031年均提升至5%。核心增益型基础设施指关联电气化、数据中心和能源转型等领域的基础设施。这两个领域的投资相对AI领域来说波动较小。

在截至2026年3月31日的财年，淡马锡按市值计算的投资组合净值达5180亿新加坡元（约合2.72万亿元人民币），同比增加490亿新加坡元（2575亿元人民币），连续两年创新高，在10年内实现了净值翻倍。

来 源：新华网

原标题： 新加坡淡马锡拟加大AI投资

记者 包雪琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com