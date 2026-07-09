新华网 2026-07-09 11:43:20

分析人士认为，美伊军事交锋的背后依然是双方围绕霍尔木兹海峡通航问题的博弈。双方都试图通过有限冲突建立威慑，也想借此对内对外示强。但同时，美伊也会极力避免冲突显著升级，双方短期内仍将处于打谈循环态势

美国总统特朗普8日在土耳其首都安卡拉参加北约峰会时说，他认为美国和伊朗达成的谅解备忘录“已终结”，不想再同伊朗方面打交道，美军“今晚很可能再次狠狠打击伊朗”。

特朗普发表此番言论，正值美伊再度爆发军事冲突之际。分析人士认为，美伊军事交锋的背后依然是双方围绕霍尔木兹海峡通航问题的博弈。双方都试图通过有限冲突建立威慑，也想借此对内对外示强。但同时，美伊也会极力避免冲突显著升级，双方短期内仍将处于打谈循环态势。

这是6月20日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的霍尔木兹海峡南侧现状。新华社记者温新年摄

美军中央司令部美国东部时间7日称，美军打击了超过80个伊朗目标，包括防空系统、指挥控制网络、海岸雷达站点、反舰导弹能力，以及超过60艘小型快艇，以回应伊朗对3艘穿行霍尔木兹海峡商船的袭击。此外，美方7日宣布撤销日前对伊朗石油的生产、交付和销售为期60天的授权，恢复对伊朗的石油制裁。

伊朗方面指责美国违反谅解备忘录，并迅速作出回应。伊朗军方8日称，已动用无人机对美军在巴林的谢赫伊萨空军基地实施打击。伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门同日称，革命卫队在行动中摧毁了位于巴林的美军第五舰队和位于科威特阿里·萨利姆空军基地的85处重要美军设施。

媒体和分析人士认为，霍尔木兹海峡控制权仍是美伊此轮军事交锋背后的核心问题。

7月7日，伊朗民众在伊朗库姆送别已故最高领袖哈梅内伊。新华社/迈赫尔通讯社

目前，伊朗已故最高领袖阿里·哈梅内伊的送葬仪式仍在举行。分析人士认为，在伊朗国内高度敏感的特殊时期，伊朗政府与军方不畏美方报复与其在海峡问题上对峙博弈，且在遭到打击后立即对美军在地区的基地发起还击，表明伊朗将掌握霍尔木兹海峡控制权视为不可妥协的底线。同时，伊朗作出强硬反应也是试图在国内群情激愤的特殊节点，对内塑造不惧施压、毫不妥协的形象。

日本能源经济研究所中东研究中心主任研究员远藤健太郎认为，伊朗已认识到，霍尔木兹海峡议题是比核问题更有分量的外交筹码。为掌握谈判主动权，伊朗在与美国进入有关核问题的谈判前不会在掌控海峡问题上退缩。

美国则试图通过有限军事打击来获得海峡博弈的主动权，并建立军事威慑。有分析认为，美方此前多次宣称霍尔木兹海峡将完全开放，若在商船遇袭后不作回应，将导致美国在与伊朗的海峡通航博弈中陷入被动，并进一步削弱其在地区安全事务中的威信。

特朗普选择在北约峰会这一全球高度关注的外交场合宣称美伊停火协议破裂，一方面是对伊朗再度极限施压，以此威胁伊方停止袭击商船，另一方面是在一众北约盟友面前展现其强硬外交姿态。

特朗普这一表态还有国内政治考量。自特朗普政府与伊朗签署谅解备忘录以来，美国国内尤其是部分共和党人批评他对伊妥协让步。随着中期选举临近，特朗普也有意在对伊政策上展现一定强硬姿态，以稳固国内选民基本盘。

4月7日，一名示威者在美国首都华盛顿的白宫前手举标语，反对特朗普政府对伊朗的军事打击。新华社记者李睿摄

自6月中下旬美伊签署谅解备忘录以来，双方已多次围绕海峡通航问题发生军事摩擦，加上美方7日又恢复对伊朗的全面石油制裁，有分析认为，美伊谅解备忘录可谓“名存实亡”。不过，专家指出，这并不意味着美伊间的冲突会显著升级。

受制于美国国内通胀压力和厌战情绪，叠加地区盟友与国际社会的普遍反对，特朗普政府已无意也无力对伊朗采取大规模军事行动。短期内，美伊局势更有可能维持有限冲突和间接接触的博弈态势。

美国卡内基国际和平研究院高级研究员阿伦·戴维·米勒认为，美伊目前的针锋相对反映了两国“非战非和”的现实，双方正处于重大冲突与外交进展之间的“新常态”。在这一背景下，谅解备忘录的重要性或将逐渐减弱。

来 源：新华网

原标题： 特朗普扬言再打伊朗，到底几分虚实

本文转自：温州新闻网 66wz.com