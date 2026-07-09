新华网 2026-07-09 11:44:16

欧盟航空安全局8日发布公告说，鉴于美国和伊朗间战火再起，中东紧张局势加剧，建议航空运营商避开伊朗、伊拉克和黎巴嫩空域，以防美伊战火重燃危及民航安全。该公告有效期至8月31日。

欧盟航空安全局8日发布公告说，鉴于美国和伊朗间战火再起，中东紧张局势加剧，建议航空运营商避开伊朗、伊拉克和黎巴嫩空域，以防美伊战火重燃危及民航安全。该公告有效期至8月31日。

3月4日，黎巴嫩贝鲁特南郊的拉菲克·哈里里国际机场附近被以军导弹击中后升起浓烟。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

欧盟航空安全局说，基于“当下高度紧张态势和爆发进一步军事行动的可能性”作出以上建议，一旦美伊停火破裂，伊朗空域可能面临“迫在眉睫的威胁”。

欧盟航空安全局暂未发布涉及中东地区其他国家的飞行警告。该局先前建议航司飞经阿曼、沙特、阿联酋、巴林、卡塔尔、科威特、约旦和以色列空域时“谨慎行事”，相关公告现已撤销。

美军中央司令部美国东部时间7日在社交媒体发布消息说，美军已开始对伊朗发起“一系列有力”打击，以回应伊朗对三艘穿行霍尔木兹海峡商船的袭击。伊朗伊斯兰革命卫队8日说，作为对美国“侵略”行为的“初步回应”，革命卫队“摧毁”了美军在巴林和科威特的85处设施，并击落一架MQ-9型无人机。

美国总统特朗普8日在土耳其首都安卡拉参加北约峰会时说，他认为美国和伊朗之前达成的谅解备忘录“已终结”。特朗普还表示，不想再同伊朗方面打交道。

欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯8日在社交媒体上说，美伊重新交火“让已是艰难的停战谈判变得更加复杂”。她说，欧盟成员国外长定于13日与海湾国家外长开会讨论霍尔木兹海峡和红海航行事宜。

来 源：新华网

原标题： 欧盟航空安全局建议航司避开两伊和黎巴嫩空域

作者 王宏彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com