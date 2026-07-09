182支队伍出征！温州商学院师生连续十余年深耕“行走的思政课”

温州商学院 2026-07-09 17:12:49

7月3日，温州商学院举行2026年暑期社会实践出征仪式。182支实践队伍、5800余名师生整装集结，奔赴浙江全省基层一线，以青春脚步丈量大地，以实干担当淬炼初心。

7月3日，温州商学院举行2026年暑期社会实践出征仪式。182支实践队伍、5800余名师生整装集结，奔赴浙江全省基层一线，以青春脚步丈量大地，以实干担当淬炼初心。

“青春为中国式现代化挺膺担当！”当日上午，300余名学生代表高举右拳庄严宣誓。此次出征打破传统实践模式，聚焦思政育人核心，构建起全员参与、全域覆盖的实践育人新格局。

自2023年起，温州商学院深化思政实践教学改革，摒弃校团委与马克思主义学院分头推进的旧机制，建立党委统一领导、多部门协同联动的工作体系，创新推出“1+N”实践教学模式。其中，“1”为必选项目，所有队伍统一围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想在浙江的实践”主题，围绕红色教育、发展成就、青春奉献等领域，分赴乡村、社区、企业及红色教育基地开展实地调研；“N”为特色限选项目，涵盖公益服务、非遗寻访等具体内容。从文成县平和乡文旅赋能乡村振兴，到南田镇基层治理创新，再到乐清后塘村绿色发展实践，学子们在社会一线贯通“课堂理论”与“火热现实”，让思政教育更接地气、更具活力。

出征仪式上，该校副校长白彦寄语青年学子，要珍惜沉浸式实践机会，在基层一线坚定理想信念、锤炼过硬本领，将课堂所学转化为解决实际问题、服务基层发展的行动自觉。该校党委委员、校长助理谢世民表示，暑期社会实践是学校“商行天下、善行天下”育人理念的具象体现，希望学子们在走访中扎根群众、在实干中增长才干，彰显新时代青年的责任与担当。

作为连续十余年坚持全员暑期社会实践的高校，温州商学院始终深耕“思政小课堂”与“社会大课堂”融合育人路径，推动思政教育常态化、实践化、长效化。据统计，2025年学校暑期社会实践队伍累计完成线上线下问卷6.79万份、深度访谈3400余人次，实践成果获各级媒体报道50余次。从社区志愿服务到乡村振兴调研，从企业实践锻炼到非遗文化传承，一批批学子在行走中读懂国情、在奉献中成长成才，以青春力量书写时代答卷。

来 源：温州商学院

原标题： 182支队伍出征！我校师生连续十余年深耕“行走的思政课”

本文转自：温州新闻网 66wz.com