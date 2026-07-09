网传“广西横州抗蛇毒血清告急”不实（2026·07·09）

全国网络辟谣 2026-07-09 17:52:00

辟 谣 网传“广西横州抗蛇毒血清告急”不实

详情：近期，有网民发布信息称，“广西横州洪灾致养蛇场被毁，剧毒蛇群外逃多人被咬伤，血清告急”，引发关注。对此，横州市人民医院回应，网传信息不实。该院作为蛇毒救治网络中心之一，抗蛇毒血清储备供应充足，特别是抗眼镜蛇毒血清属于重点储备药品。同时，南宁供应商可24小时随时调拨。如被蛇咬伤，各乡镇安置点均有医护人员驻守，伤者可寻求救援队协助，前往安置点接受注射。（来源：“南宁辟谣”微信公众号）

科 普 狂风暴雨过去了，为什么不会马上恢复供电？

详情：受今年第10号台风“美莎克”影响，广西多地遭遇持续性极端强降雨，引发系列灾情。电力部门严格遵循 “水退、人进、电通” 原则，开展抢修复电工作，最大限度降低灾害造成的影响和损失。台风天气为何容易停电？风雨过后为何无法立即恢复供电？针对群众关心的上述问题，电力部门逐一作出解答。

台风天气下，为什么容易停电？

电网网架和电力设备虽经过加固设计，但仍难以抵御极端台风天气的破坏力。强风易造成房屋损毁、树木倒伏、脚手架坍塌等情况，倒伏的树木、坠落的杂物极易碰撞、拉扯电力设施，造成线路、设备受损，进而引发停电。

狂风暴雨过去了，为什么不会马上恢复供电？

灾后电力抢修复电工作分为三个阶段，各阶段工作重点各不相同：

第一阶段：排查灾情，保障基础民生用电。灾害结束后，供电部门及时全域排查电网设备受损情况，优化抢修方案，为全面抢修复电奠定基础。

第二阶段：保障救灾用电。电力部门调配发电车、柴油发电机等应急电源，为救灾指挥部、灾民安置点、应急作业点位、临时医疗救治点等关键场所提供不间断电力保障。

第三阶段：基本恢复灾区供电。对能够修复的电力设施、线路开展抢修作业；对短期内无法修复的设施、线路，通过转供电等方式，临时性提供电力，保障灾后居民基本生活用电和灾区重建用电需求。

台风、洪涝天气不仅易引发停电，灾后残留的断落电线、路面积水、浸水家电等还暗藏多重用电风险。掌握以下安全用电要点，能有效规避触电隐患、守护居家安全：

1.进屋前先断电，严禁盲目合闸

水退准备进屋前，先查看屋外是否存在掉落、裸露电线；入户后确认总电源开关保持断开状态，切勿触碰潮湿墙面、浸水电器，严禁盲目合闸通电。

2.细致排查线路插座，出现异常立即断电

全面检查家中电线、插座、开关，确认干燥完好后方可尝试复电。合闸后若出现跳闸、线路传出焦糊异味，须第一时间切断总电源，不可反复强行合闸。

3.浸水家电暗藏隐患，切勿通电烘干

被积水浸泡过的电器严禁直接开机使用，需擦干表面、充分通风晾干，或交由专业电工检修合格后，方可通电使用。

4.切勿盲目蹚积水，主动避开积水路段

台风、洪水过后部分路段仍存有积水，户外出行尽量绕行积水区域，积水下方可能掩埋断裂电线，切勿蹚水通过。

5.远离带电设施，防范漏电触电风险

远离路灯、变压器、广告牌、电线杆等带电设施，潮湿环境下设备破损易产生漏电。如发现断线、倾斜电杆、受损配电箱，立刻撤离至8米以外安全区域，并及时拨打供电服务热线95598报修。

6.遭遇触电科学施救，先断电源再救人

若发生触电事故，第一时间切断电源，禁止徒手施救；可使用干燥木杆、竹竿或塑料等挑开导线，同时拨打120等待医护人员到场救援。（来源：“科普中国” 微信公众号、中国南方电网广西电网公司）

通 报 山东潍坊公布7起打击谣言典型案例

详情：为进一步加大对散布谣言扰乱公共秩序违法犯罪行为的打击力度，切实维护健康清朗的网络舆论环境和良好社会秩序，山东潍坊近期公布7起打击网络谣言典型案例。

案例一：网民编造缺席高考网络谣言案

2026年6月，网民董某某为博取眼球，在某视频平台发布一张“2025年夏季高考准考证”的打码照片，并配文“高考生起晚了，一觉醒来发现十点多了，语文已经进不了考场了”的虚假信息，引发网民关注，扰乱社会公共秩序。6月12日，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，公安机关对董某某予以行政处罚。

案例二：网民编造中考被冒名顶替网络谣言案

2026年6月，网民张某某为蹭中高考流量、博取眼球，在某视频平台编造“1985年参加中考考出好成绩，却被冒名顶替”的虚假信息，引发网民关注，扰乱社会公共秩序。6月9日，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，公安机关对张某某予以行政处罚。

案例三：网民编造爆炸视频炮制网络谣言案

2026年5月，网民许某某为吸引眼球、制造流量话题，从网络下载视频，未经核实，配文“坊子爆炸了，吓我一跳”在某短视频平台发布，引发网民关注，扰乱社会公共秩序。5月18日，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，公安机关对许某某予以行政处罚。

案例四：网民编造多地孩子失踪网络谣言案

2026年6月，网民刘某为博取关注、吸粉引流，在某视频平台编造“临朐、临沂等多地孩子失踪，年龄都在14到23岁，失踪四五天了到现在孩子渺无音讯，大家怎么看？”的虚假信息，引发网民关注，扰乱社会公共秩序。6月27日，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，公安机关对刘某予以行政处罚。

案例五：网民编造虚假“仙人跳”案事件网络谣言案

2026年5月，网民韦某某为吸粉引流，在某视频平台发布“都2026年了，潍坊仙人跳还那么多”等不实信息，故意编造涉潍坊社会治安秩序的虚假内容，引发网民关注，扰乱社会公共秩序。6月11日，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，公安机关依法对韦某某予以行政处罚。

案例六：网民编造汽车拉力赛网络谣言案

2026年5月，网民秦某为博取关注，使用AI工具查询长城汽车参加环塔拉力赛的参赛车辆改装相关问题，未经核实，在某视频平台编造“长城汽车改装参赛车辆参加拉力赛胜之不武”的不实信息，引发网民关注，造成不良社会影响。5月27日，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，公安机关对秦某予以行政处罚。

案例七：网民扬言自杀网络谣言案

2026年6月，网民王某因财产纠纷，为引起政府部门关注，在某视频平台发布“处理不好我就跳楼自杀”的虚假视频。经调查核实，王某并无真实自杀意图，其行为虚构危险事态，扰乱社会公共秩序。6月9日，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，公安机关对王某予以行政处罚。（来源：“山东互联网联合辟谣平台”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com