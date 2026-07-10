龙港市委书记林海涵深入一线督查9号台风“巴威”防御应对工作

龙港发布 2026-07-10 09:07:00

7月9日上午，龙港市委书记林海涵在督查防汛防台工作时强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，全面落实省委省政府、温州市委市政府部署要求，迅速进入战斗状态，始终坚持“一个目标、三个不怕、四个宁可”理念，坚决守住“三条底线”，从严从细做好9号台风“巴威”防御应对各项工作，全力以赴守护人民群众生命财产安全。

7月9日上午，龙港市委书记林海涵在督查防汛防台工作时强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，全面落实省委省政府、温州市委市政府部署要求，迅速进入战斗状态，始终坚持“一个目标、三个不怕、四个宁可”理念，坚决守住“三条底线”，从严从细做好9号台风“巴威”防御应对各项工作，全力以赴守护人民群众生命财产安全。

沿海区域是龙港防汛防台最前线。林海涵来到舥艚渔港，督查渔船返港避风、港区安全管控等工作落实情况。他指出，要坚决杜绝侥幸心理、麻痹思想和懈怠情绪，全面压实海上监管责任，抓实渔船在港避风、作业人员全员上岸、船只锚泊加固等重点工作，逐船落实缆绳紧固、船体锚固等安全防护措施，排查整治港区各类风险点位，推动海上安全隐患彻底清零。同时要完善海上险情应急处置预案，提升突发险情快速处置能力，严密筑牢海上防汛防台安全防线。

在滨江核心区综合开发项目现场，林海涵详细了解工地台风停工管控、设施加固以及人员摸排转移等工作落实情况。他强调，在建工地是防汛防台的重点风险点位，要严格落实台风期间停工避险规定，做好塔吊、脚手架、施工围挡等设施防风除险工作，全面排查施工现场各类安全隐患；要压实企业主体责任和属地监管责任，对在建工地周边区域开展全覆盖、拉网式隐患排查，明确防控措施和应急处置方案，提前做好人员转移撤离准备，以工作确定性抵御台风风险不确定性。

林海涵还来到沿江第一社区老旧房屋风险区域及龙港市第十三小学避灾安置点，实地督查老旧房屋隐患管控、风险区域人员摸排、避险转移安置等工作开展情况。他强调，避灾安置点是转移群众避险安居的重要保障阵地，要精准划分风险区域，抢抓台风防御黄金窗口期，提前开展人员摸排和避险转移动员工作，坚决做到应转尽转、应转早转、应转快转；要优化安置扩容预案，进一步强化社会动员，引导参与转移动员、避灾安置点后勤管理等工作，同时配齐配足各类防汛防台物资，全面提升安置保障能力，确保所有避险群众住得安心、放心。

在老陡门社区桂泉路地质灾害风险防范点，林海涵仔细察看地形地貌，了解整治进展、人员转移预案等情况。他强调，要立足风险防控前置，抢抓时间，对照“八张风险清单”，聚焦重点领域和关键部位，全力开展风险隐患大排查大整治，持续夯实台风防御根基。要严格执行24小时值班值守、领导带班制度和险情灾情即发即报、及时续报制度，高效运转“1833”联合指挥体系，针对独居老人、困难家庭等重点人群落实一对一帮扶举措，守住防汛防台安全底线。

龙港市领导苏立盛、李青、陈滢冰、郑永久参加督查。

来 源：龙港发布

原标题： 林海涵深入一线督查9号台风“巴威”防御应对工作

记者/谢秀长 陈伟 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com