永嘉发布 2026-07-10 10:44:00

7月9日下午和晚上，永嘉县召开9号台风“巴威”防御工作视频调度会，视频连线各乡镇、街道，对全县台风防御工作进行再动员、再部署。

7月9日下午和晚上，永嘉县召开9号台风“巴威”防御工作视频调度会，视频连线各乡镇、街道，对全县台风防御工作进行再动员、再部署。市委常委、宣传部部长王彩莲，市政协副主席马永信到会指导，永嘉县领导吴呈钱、钟方成、黄金锡等参加会议。

会上， 永嘉 县委常委、常务副县长陈博传达了省市台风防御工作有关精神；各乡镇、街道依次汇报了防汛防台准备工作情况并提出意见建议。

王彩莲强调，山区乡镇要重抓人员转移安置，坚持生命至上、应转尽转、应转早转，制定作战图，明确应转人员人数、避灾点点数，对避灾点进行安全评估，加强转移人员安全管理，做好暖心服务；城区要重抓防涝工作到位，抢在风雨前做好各项前置准备，开展拉网式隐患排查与清淤疏通，科学做好山塘水库河网的水位调控与预排预泄，做到一点一策、精准布防，确保积水险情发生时能快速响应、及时处置；社会面要重抓防范意识提升，加大广播、电视、短视频、短信等宣传力度，实现预警信息点对点推送到位，切实提升全民防范意识。

永嘉 县委书记吴呈钱强调，要对标对表、动态排查，对照“8+1风险清单”，动态开展风险隐患排查整治，确保风险出清。要迅速行动、务实工作，坚决果断转移人员，确保“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”。要条抓块统、形成合力，从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量、筑牢防护网，完善“乡自为战、村自为战”体系，加强各环节衔接联动，汇聚防御工作强大合力。要广泛发动、家喻户晓，滚动发布风情、雨情、水情及防灾避险信息，耐心细致做好答疑解惑，引导群众主动配合防台工作、自觉规避风险。要响应迅速、处置果断，提前研判、科学配备救援力量，确保一旦发生险情能够迅速响应、有效处置。

永嘉 县委副书记、县长钟方成强调，要立足最坏打算、争取最好结果，树牢底线思维、极限思维，坚决守牢“三条底线”。要聚焦小流域山洪、地质灾害点、低洼易积水地带、城乡危旧房，坚决做好人员转移。要坚持“乡自为战、村自为战”，实行县领导包镇、镇干部包村，建立应急小分队，实现自然村责任人包联全覆盖。要全面排查整治城市内涝、道路积水阻断、楼顶高空坠物等次生灾害隐患，提前储备冲锋舟、排涝设备、发电机等救援物资装备，落实卫星电话、挖掘机等装备人机绑定，联动做好避灾点生活物资应急调配。要严格对照防御台风全过程全链路责任清单，吃透内容、逐项落实，以万全准备打好防御台风主动仗。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉召开9号台风“巴威”防御工作视频调度会

记者 厉定武 范海国 陈胜豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com