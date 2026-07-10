永嘉县委书记吴呈钱赴各地督查指导防汛防台工作

永嘉发布 2026-07-10 10:44:00

今年第9号台风“巴威”逐渐靠近，连日来，永嘉县委书记吴呈钱先后到鹤盛、云岭、桥头、桥下、金溪等地督查指导防汛防台工作。

今年第9号台风“巴威”逐渐靠近，连日来，永嘉县委书记吴呈钱先后到鹤盛、云岭、桥头、桥下、金溪等地督查指导防汛防台工作。他强调，要始终把人民群众生命财产安全放在首位，树牢底线思维、极限思维，压紧压实责任链条，全面落实防范措施，扎实做好应急准备，全力以赴确保人民群众生命和财产安全。永嘉县领导黄金锡、麻伯崇分别参加活动。

7月8日下午，吴呈钱来到鹤盛镇过路滩村、蓬溪村，实地检查避灾安置点安全管理、物资储备等情况，“预计转移多少人员，村里避灾点在哪里，转移线路怎么安排？”在详细了解村级防汛防台举措和小流域山洪危险区域情况后，吴呈钱指出，要抢抓台风影响前的“窗口期”，对山洪地质灾害、危旧房、低洼地带等重点区域开展拉网式、地毯式排查，推动隐患闭环清零，坚决做到危险区域群众应转尽转、应转早转、应转快转，确保不漏一户、不落一人。

在云岭乡李川村，吴呈钱来到地质灾害风险防范区，询问了解山塘水库及低洼易涝区的隐患排查与管控情况，他强调，要强化预警“叫应”机制，密切关注风情雨情水情变化，加密巡查频次，确保“两直一白”的预警信息与应急响应联动，让预警信息“跑”在灾害前面，让工作指令“直”达责任末梢，做到早发现、早预警、早处置。

7月9日上午，吴呈钱来到桥头镇白沙村闹水坑自然村瓯江畔的渔船停靠点，实地察看渔船返航归港、停泊避风、缆绳加固情况及停靠点安全管控措施。吴呈钱要求，要抓实渔船安全管理，全面落实渔船回港避风措施，逐一检查船舶锚固状态，严格执行“人船分离”原则，确保避风期间所有船员上岸避险。

桥头镇壬田村党群服务中心和桥下镇京桥社区桥上村作为临时避灾安置场所，方便面、饮用水、折叠床、电风扇等应急物资分类摆放、一目了然。吴呈钱向村社干部详细询问了解转移预案、人员底数和安全管理措施，他强调，人员转移是防汛防台工作的重中之重，各地务必严格落实“县领导包乡、乡领导包村、村干部包户到人”的工作要求，压紧压实包保责任，周密制定转移安置应急预案，备齐备足防汛救灾物资，及时调试检修备用电源、应急照明等设备，用耐心暖心举措做好避灾安置点服务工作，确保转移全程全员安全，群众住得下来、安得下心。

在金溪镇里村坑口地质灾害风险防范区，吴呈钱现场察看不稳定斜坡地形地貌、防护设施及监测预警情况，他强调，台风“巴威”可能带来的强风暴雨影响，极易引发次生灾害，各地各部门要盯紧薄弱环节和重点区域，聚焦切坡建房、高陡边坡、临水临崖、在建工地等高风险区域，落实雨前排查、雨中巡查、雨后复查，做到雨情、水情、险情早发现、早上报、早处置，把风险化解在萌芽状态。

督查中，吴呈钱强调，各地各部门要时刻保持高度警惕，以对人民群众极端负责的态度，未雨绸缪、严密防范，全面激活“1833”联合指挥体系和基层应急消防“小单元”，科学研判风险，及时将预警预报精准直达基层、传递到一线。各类应急抢险、电力通讯保障队伍要提前预置力量、备足防汛物资，确保关键时刻“拉得出、冲得上、打得赢”，以万全准备打好防御台风主动仗。

来 源：永嘉发布

原标题： 吴呈钱赴各地督查指导防汛防台工作

记者 厉定武 范海国

本文转自：温州新闻网 66wz.com