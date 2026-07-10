平阳县委书记孟晓斌检查防汛防台人员转移工作

平阳发布 2026-07-10 10:44:01

7月9日，平阳县委书记孟晓斌前往水头、腾蛟等地检查防汛防台人员转移工作。

7月9日，平阳县委书记孟晓斌前往水头、腾蛟等地检查防汛防台人员转移工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，树牢极限思维、底线思维，坚持“一个目标、四个宁可”，以战斗姿态迎接大战大考，把人员转移避险作为防汛防台的第一要务，全面落实应转尽转、应转早转，坚决守牢“三条底线”，全力保障群众生命财产安全。

孟晓斌首先来到水头镇麻园工业区，实地察看温州格图新材料科技有限公司项目施工现场，详细了解在建工程防汛防台措施落实情况。他要求，在建工地要严格落实台风期间停工指令，及时撤离施工人员，提前做好工棚、塔吊、脚手架等设施的加固除险工作，确保临灾避险万无一失。

在水头一中、腾蛟镇社区学校避灾点，孟晓斌实地察看避灾安置场所的物资储备、生活保障和安全管理情况。他要求，必须做到物资充足、管理有序、服务到位，落实好安置点的食宿、医疗等配套服务，用心用情做好转移群众的生活保障和情绪安抚工作。

孟晓斌还走访水头镇双莲村和腾蛟镇赤岩山村，深入低洼易涝区、小流域山洪风险区域和地质灾害隐患点周边，详细了解转移群众底数、转移路线设置、预警信号发布等情况。他指出，人员转移避险是防汛防台最直接、最有效的措施，必须摸清底数、压实责任，提前研判风险，果断组织涉险群众转移，坚决避免人员回流，用干部的“辛苦指数”换取群众的“安全指数”。

检查中，孟晓斌强调，当前已进入防汛防台关键期，各地各部门要时刻绷紧防汛安全这根弦，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，聚焦人员转移这一核心环节，把各项工作想得更细、抓得更实、落得更到位。要全面摸清转移底数，对地质灾害风险区、小流域山洪影响区、低洼易涝区、危旧房等重点区域人员开展拉网式排查，做到“逐村过筛、逐户见人、逐人登记”。要细化完善转移方案，科学制定转移时机、转移路线和安置地点，做到风险早研判、指令早下达、人员早撤离，确保每个环节环环相扣、无缝衔接。要加强避灾安置场所规范管理，足额储备生活物资和医疗用品，严格落实安全管理措施，把人文关怀贯穿转移安置全过程，让群众吃得放心、住得舒心。

平阳县领导邱忠瑜、钱况，县人民检察院检察长陈锋等参加检查。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌检查防汛防台人员转移工作

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

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