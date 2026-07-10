瑞安发布 2026-07-10 10:44:01

7月9日下午及晚上，瑞安召开9号台风“巴威”防御工作调度会，对防汛防台工作进行再部署、再动员。

7月9日下午及晚上，瑞安召开9号台风“巴威”防御工作调度会，对防汛防台工作进行再部署、再动员。瑞安市委书记李剑锋连线各乡镇（街道）听取相关汇报。温州市委常委、市纪委书记、监委主任傅智超和温州市人大常委会副主任冯金考来瑞指导并参加调度会。瑞安市领导陈汉存、徐龙升、朱建芳、郑立、林朝进、戴铭参加会议，其他瑞安市领导全部下沉一线、在联系乡镇（街道）分会场参加会议。

会议听取瑞安市应急管理局、瑞安市气象局、瑞安市自然资源和规划局、瑞安市住建局、瑞安市交通运输局、瑞安市水利局等关于台风“巴威”发展态势、海洋监测预警预报、重点领域及部位风险管控等工作汇报，研判分析防台形势，研究部署工作举措。

李剑锋在会上强调，9号台风“巴威”来势汹汹，防御应对工作容不得丝毫马虎，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，严格落实省、温州市防汛防台工作部署，坚持“一个目标、四个宁可”，把防御台风“巴威”作为当前最紧迫的政治任务，立足超强台风正面登陆的最不利局面，确保人民群众生命财产安全。

李剑锋强调，要明确目标，做到应转尽转。要紧抓台风登陆前的最后窗口期，做足防汛防台“提前量”，持续滚动排查海上、山区、城市、在建工程等领域，以人员安全为主要目标，按照“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”的要求，坚决果断做好人员转移，做到“不漏一户、不漏一人”；要制定梯次化人员转移方案，以等不起的紧迫感摸清应转移人员底数，优化避灾安置点扩容预案，切实防范消除相关的安全风险和隐患；要加强对转移人员的管理、服务和保障工作，精准核实容量是否充足、物资是否备齐、设备是否可用等，以最充分准备、最有力措施打好主动仗。

李剑锋强调，要全域联动，做到顶格防御。要全面排查风险隐患，对照“八张风险清单”，堵住防御漏洞、补齐工作短板，按要求严格执行“五停”工作要求；要层层落实责任，落实“市包县、县包镇、镇包村、村包户”包保责任制，压实镇街、村社主体责任，真正发挥镇街、村社在防汛防台一线战斗堡垒作用，做到“镇自为战”“村自为战”；要全面落实“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”六项工作要求，全域联动、众志成城打好台风防御硬仗。

来 源：瑞安发布

原标题： 瑞安对9号台风“巴威”防御工作进行再部署：筑牢万全防线 做到顶格防御 全力守护人民群众生命财产安全

记者：贾洁楠/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com