泰顺县委书记张银贵等深入一线检查指导9号台风“巴威”防御应对工作

泰顺发布 2026-07-10 10:44:02

7月9日下午，泰顺县委书记张银贵，泰顺县委副书记、县长陈钷分别率队检查指导台风防御工作，强调要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，按照省委、市委部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚持重心下移、力量下沉，思想上全面紧起来、行动上全面动起来、工作上全面严起来，众志成城做好第9号台风“巴威”防御应对工作，全力守护人民群众生命财产安全。

7月9日下午，泰顺县委书记张银贵，泰顺县委副书记、县长陈钷分别率队检查指导台风防御工作，强调要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，按照省委、市委部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚持重心下移、力量下沉，思想上全面紧起来、行动上全面动起来、工作上全面严起来，众志成城做好第9号台风“巴威”防御应对工作，全力守护人民群众生命财产安全。

▲在罗阳镇公园一路33号地质灾害风险防范区，张银贵详细察看边坡稳定、隐患排查等情况

地质灾害防范是山区防御台风的重中之重。张银贵来到罗阳镇公园一路33号地质灾害风险防范区，详细察看边坡稳定、隐患整治等情况，细致了解点位风险管控、预警叫应机制和群众转移预案。他强调，要时刻绷紧地质灾害防御之弦，严格落实雨前排查、雨中巡查、雨后核查“三查”机制，紧盯视线盲区、沟谷两侧、房前屋后等薄弱点位，动态更新隐患清单，实行“一点一策”精准防控，根据预警等级提前组织群众转移，做到隐患早发现、早处置、人员早撤离，坚决守住地质灾害安全底线。

应急物资储备是防台抢险的坚实后盾。在县级救灾物资仓库，张银贵实地了解各类防汛抢险物资储备数量、日常管理和应急调拨机制等情况。他强调，相关部门要健全物资快速调拨、前置储备、应急配送机制，细化领用、调度、补给闭环流程，确保险情发生后物资调得出、运得快、用得上，为抢险救灾、群众安置提供坚实保障。

临时安置点是保障群众安全避险的重要阵地。在健康驿站临时安置点，张银贵认真检查场所安全条件、消防设施、环境卫生、功能布局等情况。他强调，要抢抓台风防御黄金窗口期，提前开展人员摸排和避险转移动员工作，充实生活物资储备，细化特殊群体帮扶举措，落实人员进出登记、夜间巡查、消防管控等制度，严防拥挤、用火用电等各类安全事故发生，做实人性化暖心服务，加强全过程服务保障与安全管理，确保应转尽转、服务到位、绝对安全。

张银贵在检查中强调，各乡镇各部门要坚决克服麻痹思想、松懈心态、侥幸心理，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的职责使命，坚持全员在岗、全域布防、全程备战，紧盯重点领域、关键点位、薄弱环节，抓实隐患清零、人员转移、物资保障、值班值守、应急备战各项工作，把风险预判得更充分、隐患排查得更彻底、防御举措落得更扎实、应急保障做得更到位，以工作的确定性应对台风风险的不确定性，全力以赴打赢第9号台风“巴威”防御攻坚战。

在实验中学避灾安置点，陈钷实地察看安置场所和物资储备情况，详细询问安置容量、物资保障和人员转移预案。他强调，要把转移安置工作想得更细一些、做得更实一些，确保应急物资充足、设施设备完好、管理责任到人。要摸清危险区域应转移人员底数，细化老弱病残等特殊群体的“一对一”帮扶方案，做到应转尽转、应转早转，不落一户、不漏一人。

在苍泰高速十标段下彩弃渣点，陈钷实地察看弃渣场边坡稳定性和排水设施运行情况。他强调，施工单位要切实扛起主体责任，密切关注雨情、水情和台风动态。要重点做好弃渣场巡查监测，密切观察渣体及周边山体有无异常变化；同时要加强沿线临建设施加固和高边坡、深基坑等重点区域巡查，确保安全度汛。

在南山下水库，陈钷察看水库水位和溢洪道运行情况，详细了解汛限水位执行和值班值守安排。他强调，要加密巡查监测频次，严格执行汛期调度计划，加强上下游信息共享和联防联控，确保险情早发现、早报告、早处置。

检查中，陈钷强调，各乡镇各部门要对照“八张风险清单”，聚焦地质灾害隐患点、山塘水库、在建工程、危旧房等重点领域，滚动开展隐患排查整治，确保风险全面起底、隐患动态清零。要严格执行24小时值班和领导带班制度，各级责任人迅速进岗到位，确保信息畅通、指挥高效。

泰顺县领导钟政添、林允贯、王涛参加检查。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵陈钷深入一线检查指导9号台风“巴威”防御应对工作

记者：王文慧、胡佳妮 摄影：孙斌、王光宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com