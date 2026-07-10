泰顺发布 2026-07-10 10:44:02

7月9日，泰顺县防御应对9号台风“巴威”工作部署会召开，全面研判台风发展态势，对泰顺县防汛防台各项工作进行再动员、再部署、再落实。

7月9日，泰顺县防御应对9号台风“巴威”工作部署会召开，全面研判台风发展态势，对泰顺县防汛防台各项工作进行再动员、再部署、再落实。泰顺县委书记张银贵在会上强调，坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，按照省市部署要求，坚持“一个目标、四个宁可”，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，强化底线思维、极限思维，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，筑实抓细各项防御应对措施，全力守护群众生命财产安全。

会议听取关于台风“巴威”最新动态和走势、防御准备工作、地质灾害风险管控、山塘水库河网风险管控、建筑工程、城乡危旧房风险管控、有关乡镇防御应急等工作汇报，研判分析防台形势，研究部署工作举措。

张银贵指出，第9号台风“巴威”来势汹汹，防御应对工作容不得丝毫马虎。泰顺县上下要立足超强台风正面袭击的最不利局面，充分认识此次防御应对台风“巴威”的严峻性复杂性艰巨性，把风险预判得更充分、准备做得更细致，以最高标准、最严要求、最扎实的作风做好万全准备，坚决打好防御台风主动仗。

张银贵强调，要抢抓时间窗口，牢牢抓住台风影响前的关键时段，突出重点、强化举措，做实做细各项准备工作。尤其要加密地质灾害点、病险水库、山塘、山洪沟口等薄弱点位巡查频次，抓实道路交通、建筑工地安全保障，抓好低洼易涝点、地下室配电房等城市薄弱地段巡查、警示和管理，提前对行道树、广告牌、塔吊等落实加固举措，全部关停旅游景区，做好游客撤离、疏散、劝返等工作，压实养老院、学校、医疗机构等重点场所防控，筑牢严密防线。要突出重点核心，始终聚焦人员安全转移这一核心任务，全面核查危险区域人员，强化敲门动员、转运护送、安置登记、后勤保障等全链条闭环管理，提前做好避灾安置场所安全检查和物资储备，确保“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”。要严肃工作纪律，将防汛防台作为当前压倒一切的首要任务，严格落实24小时值班值守、领导带班、紧急信息报送等制度，强化督导检查，严肃责任追究，切实做到全员在岗、全程在岗。要强化社会动员，依托县融媒体全媒体矩阵，制作通俗易懂短视频、图文科普，多渠道滚动推送台风实时动态和防灾避险提示，积极引导群众提早做好防范工作准备。

泰顺县委副书记、县长陈钷要求，全县上下要充分认清“巴威”超强台风的极端危害性，分析预判各类极端不利情景，密切紧盯气象滚动预报，实时研判风雨、洪水、地质灾害叠加风险，紧盯地质灾害点、危旧民房、在建工地、山塘水库等重点点位，及时清淤疏堵、加固围挡、转移高空杂物，配齐建强各级应急救援队伍，备足抢险物资装备，健全网格化防御体系，依托防汛防台应急小单元常态化开展值守巡查，众志成城打赢防汛防台主动仗。

会议以视频形式开至各乡镇。泰顺县领导雷全勉、严炳宽、李勤俭、刘一忠、钟政添、伍苏丹、田小松、高国明等分别在相关会场参加会议。

来 源：泰顺发布

原标题： 全县防御应对9号台风“巴威”工作部署会召开

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com