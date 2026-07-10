老人反复出现高烧 竟是干燥综合征

温州日报 2026-07-10 10:17:04

医生提醒，部分发热症状看似普通感冒，实则由干燥综合征引发，隐蔽性强、极易误诊，老年群体需重点警惕。

温州网讯 日前，70岁的卢女士反复出现高热，初期被当作重度感冒治疗，病情未见好转，还出现呕吐、精神萎靡等症状，险些延误诊疗。所幸在温州市中医院找到病因，竟是干燥综合征，经过对症诊治，卢女士得以康复。医生提醒，部分发热症状看似普通感冒，实则由干燥综合征引发，隐蔽性强、极易误诊，老年群体需重点警惕。

卢女士劳累后突发39℃高热，伴随畏寒、浑身酸痛、食欲减退等症状。家人判断为重度感冒，自行用药无效后，将她送至当地医院。抗生素抗感染、退热治疗3天，卢女士体温依旧反复，病情持续恶化，后转至温州市中医院老年医学科。

“这并非普通细菌感染，而是免疫系统紊乱诱发的全身炎症。”该科主任医师张胜靖接诊后，梳理病史发现，卢女士长期存在眼干、关节隐痛等症状，却一直未重视。结合检查结果与病史，卢女士被确诊为干燥综合征急性活动期。“这是典型的‘假性感冒’。”张胜靖介绍，该病症急性发作会引发全身炎症，出现高热、乏力、酸痛等症状，与感冒高度相似，极易造成误诊。

盲目使用抗生素对干燥综合征无效，还可能刺激肠胃，加重呕吐、食欲不振等症状，这也是卢女士病情越治越重的主要原因。明确诊断后，团队立即停用原有方案，实施免疫调节联合对症支持治疗。很快，卢女士体温恢复正常，消化道症状消退，精神与食欲逐步好转，顺利出院。

张胜靖表示，老年群体此类误诊病例高发。若长期口干眼干、反复不明原因发热，且抗生素治疗无效，切勿自行用药，应及时前往老年医学科或风湿免疫科排查。

来 源：温州日报

原标题： 反复出现高烧 竟是干燥综合征

记者 吴健

本文转自：温州新闻网 66wz.com