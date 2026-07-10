爱吃宵夜的他突然声音嘶哑 这种声带问题可能是癌前病变

温州日报 2026-07-10 10:17:03

记者日前从温州市中医院耳鼻咽喉科了解到，现在，门诊声带白斑患者明显增多，与喜食夜宵导致咽喉反流密切相关。

温州网讯 声音嘶哑并不一定都是用嗓过度，还可能是声带白斑。声带白斑可不是长“白霜”这么简单，其可进展为喉癌，不容忽视。记者日前从温州市中医院耳鼻咽喉科了解到，现在，门诊声带白斑患者明显增多，与喜食夜宵导致咽喉反流密切相关。

声音嘶哑3个月还没好

在温州市中医院耳鼻咽喉科副主任医师尤孙文的门诊，小周一脸不解，他说自己声音嘶哑已经3个月了，试了不少办法，可就是不见好。

他回忆道，刚开始，嘶哑还不怎么严重，慢慢地，说话都困难，每天早晨醒来时，感觉喉咙像涂了一层浆糊。平时有加班熬夜的习惯，小周便一直以为是没休息好引发的普通咽喉炎，没事就含一片咽喉含片，还用胖大海泡水喝。可是，嘶哑没有任何起色，直到最近，他在与人交流时，嗓子时不时就“罢工”，这才想着好好到医院做个检查。

尤孙文通过电子鼻咽喉镜检查发现，小周右侧声带上覆盖着一片白色斑块，可以确诊为声带白斑，建议小周做病理检查并手术切除。小周一听说要手术，吓了一跳。尤孙文解释，声带白斑并不等同于喉癌，但部分声带白斑有癌变风险，临床上，10%-15%的声带白斑会最终演变为喉癌，因此，声带白斑常被认为是“癌前病变”。况且这个白斑形态上看着也不是很好，因此最好做个病理活检并切除。通过询问病史尤孙文了解到，小周平时有吃宵夜的习惯，那是他用来犒劳自己的，一顿重油重辣的夜宵吃完，他才能心满意足地睡觉。“声带白斑跟吃宵夜这个习惯关系很大。”尤孙文说。

“鳞状上皮中度不典型增生，需警惕恶化”。病理报告上这行字让小周庆幸不已，“好在尽早切除了。”尤孙文给出“晚上7点后不进食”的建议，并嘱咐小周按时复查，以防止病情复发。

睡前加餐成声带“腐蚀剂”

正常的声带就像两片光滑的绸带，在气流中振动，发出声音。而声带白斑，则是声带黏膜上出现的“白色斑块状病变”，表现为角质增厚、颜色改变、失去弹性，医学上将其归类为“喉黏膜白斑病”。

“虽然长期吸烟、饮酒、慢性喉炎及维生素缺乏是传统公认诱因，但近年来，咽喉反流的作用日益凸显。有数据显示，在声带白斑患者中，合并咽喉反流的比例高达60%-80%。”尤孙文表示，门诊发现，越来越多声带白斑患者都有吃宵夜的习惯。这背后藏着一条不为人知的发病链条：从“宵夜”到“胃内容物反流”，再到“咽喉反复灼伤”，然后到“声带白斑”，最后到“癌前病变”。吃宵夜之后，肚子里塞满高脂高糖食物，然后直接躺下，咽喉反流由此形成。咽喉黏膜对胃酸的耐受力比食管差得多，持续不断地夜间反流，足以让声带黏膜从轻微充血，一步步走向增厚、角化，最终形成白斑。

电子喉镜结合病理检查，便可明确声带白斑的性质。单纯角化、轻度不典型增生，可进行抗反流、戒烟酒、嗓音训练等保守治疗，每3个月到6个月复查喉镜；中度不典型增生，在喉镜下微创切除，后续密切随访；重度不典型增生、原位癌，需手术完整切除。

斩断咽喉反流的源头，便是改掉吃宵夜习惯。“宵夜也不是不能吃，最好在睡前3小时吃完，吃完别马上躺下，坐着或慢走20分钟。晚餐可减量，避免高脂、过甜、过辣、咖啡、浓茶、巧克力。睡觉时抬高床头15厘米-20厘米。”尤孙文提醒，烟草也是声带白斑的独立危险因素，与酒精协同作用时风险翻倍，戒烟可有效降低声带白斑的发生率。出现声音嘶哑应及时就诊排查，少做清嗓子的动作，以免加重损伤。

来 源：温州日报

原标题： 爱吃宵夜的他，亮起了“嘶哑警报”

这种声带问题可能是癌前病变

记者 胡宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com