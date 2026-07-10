洞头区召开9号台风“巴威”防御调度会 超级台风必须超强防御 坚持人民至上抓紧转移人员

洞头发布 2026-07-10 10:44:02

7月9日，洞头区召开防汛防台工作调度会，传达部署上级会议精神，对洞头区防汛防台工作再细化、再部署、再压实。

7月9日，洞头区召开防汛防台工作调度会，传达部署上级会议精神，对洞头区防汛防台工作再细化、再部署、再压实。市人大常委会副主任项伟胜到会指导，洞头区委书记郭云强，洞头区领导何莉平、刘素婷、方烨等参加会议。

会议听取了各分管区领导和各乡镇（街道）关于防汛防台准备工作的情况汇报。

项伟胜在会上强调，防汛防台工作要坚决摒弃经验主义，打消麻痹松懈、心存侥幸的错误思想，严格对标省、市防汛防台统一部署，压实责任、细化举措，确保各项防御工作落地落细。要抓好转移人员、防汛物资、安置点位全流程闭环管理，落实应转尽转要求，做到转移群众不落一户、不漏一人。全方位开展安全隐患自查自纠，针对低洼区域、地质灾害隐患点、在建施工工地开展拉网式排查，梳理形成问题清单，发现隐患立即整改。统筹安排应急值守与抢险救援队伍，细化人员分组、明晰岗位职责，足额储备各类应急物资，确保抢险力量24小时在岗备勤。遇突发险情快速响应、高效处置，全力以赴筑牢防线，守牢防汛防台安全底线。

郭云强要求，超级台风必须超强防御，坚持人民至上抓紧转移人员，全区上下压实工作责任、提高思想站位、抢抓备战窗口期、顶住防汛防台压力，全力以赴抓实抓细各项防御工作。要紧盯人员转移核心工作，立足极端天气、极端险情提前谋划部署，坚决摒弃侥幸心理，杜绝工作漏洞。要强化扩面转移组织领导，健全追责问责机制，统筹下沉各方力量，开展全域拉网式、起底式摸排，做到转移一人、登记一人、核准一人，确保人员转移全覆盖、无遗漏。要优化转移安置方式，统筹用好各类安置点位，实行相对集中安置管理。要全面复核转移人员情况，深入村居入户查漏补缺，确保应转尽转。要明确避灾安置点管理标准、责任人员、服务细则，切实做好转移群众后续安置服务，保障安置点安全有序运行。

郭云强强调，要从严落实文旅领域风险防控，抓实游客劝返和文旅点位隐患复核工作，严格落实“四个走遍、一个清零”，聚焦景区景点、酒店民宿、临海临崖新业态点位、合作旅行社，全面排查整治各类安全隐患，实现风险隐患动态清零。要全方位抓实防风加固工作，聚焦重点领域、关键点位精准发力，重点做好停泊船只、活动板房、施工工棚、老旧房屋、大面积玻璃幕墙、破损店招、户外遮阳棚、沿街卷帘门、屋顶水塔、光伏板、在建工地高空构筑物、新增苗木、民房周边大树及各类市政户外设施的加固防护工作。要严格落实“六个加强”工作要求，深化干部下沉宣传劝导，强化企业监管、应急建设、停车管控，多渠道普及防灾知识，全面筑牢防汛防台安全防线。

何莉平要求，要以更严标准推进隐患排查与人员转移，落实闭环管理，实时掌握转移群众情况。要紧抓开展基础设施防风加固，筑牢光伏板、水塔、广告牌等重点设施安全屏障。要紧盯防汛排涝，实时监测调度，严防内涝、山塘水库溢水、堤坝渗漏险情。要全面查漏补缺，发动群众参与防灾，普及避险知识。要稳妥劝返游客、做好异地安置，重点保障特殊人群安全，结合属地特点全域自查，补齐各项防御短板。

来 源：洞头发布

原标题： 我区召开9号台风“巴威”防御调度会 超级台风必须超强防御 坚持人民至上抓紧转移人员

记者：叶青青 郑树

本文转自：温州新闻网 66wz.com