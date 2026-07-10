新华网 2026-07-10 10:37:59

在深入调查后，税务部门对上述4名网络主播作出追缴税费款、加收滞纳金并处罚款的处理处罚决定，合计金额超过1330万元。

记者7月10日从国家税务总局获悉，山东、浙江、四川等地税务部门当日集中曝光7起网红网店涉税违法案件。涉案主体不乏粉丝量超600万的网络主播、年销售额上亿元的热门网店。

此次集中曝光案件中的4起网络主播偷逃税案一大共同点就是“高流量低申报”——涉案主播直播间热度高、带货流量大，甚至常有粉丝打赏，可这些主播的税费申报缴纳却很低。

在多个网络平台直播带货的主播许静婉，粉丝关注量合计超过600万，她不仅申报缴纳个人所得税极少，且其负责带货的两家网店自成立以来各类税费申报数据均为0；主播汪一芳直播引流，网络热度高，粉丝量近百万，可本人四年期间仅申报缴纳个人所得税2000余元；主播郭晓峰的粉丝量高达240万，账号橱窗销售量累计达百万单，四年间缴纳税款合计仅有1.35万元；主播陈旭在2022年至2024年间几乎每天都直播，粉丝量高达100多万，直播间人气很高，粉丝经常打赏，可他2022年度个人所得税申报收入为0元，2023年度缴纳个人所得税仅几百元。

在深入调查后，税务部门对上述4名网络主播作出追缴税费款、加收滞纳金并处罚款的处理处罚决定，合计金额超过1330万元。目前，相关款项均已全部追缴入库。

值得注意的是，在另外3起网店偷逃税案件中，有网店竟以“逃逸式”注销的方式偷逃税款。在山东，税务部门调查发现，在2023年至2024年间，聊城开发区奶泡商贸经营部实际控制人任威成立奶泡商贸在网络平台销售货物，以多种方式隐匿经营收入2.07亿元，后又通过注销工商登记逃避纳税义务，少缴个人所得税、增值税等税费544.72万元。

国家税务总局相关部门负责人表示，通过私人账户收款隐匿收入、转换收入性质、“逃逸式”注销、进行虚假申报等方式偷逃税款属违法行为。平台企业应依法依规如实报送平台内经营者和从业人员涉税信息；平台内经营者和从业人员应增强法治意识，合规经营、诚信纳税。

来 源：新华网

原标题： 多名网络主播偷逃税被查

记者 刘开雄

本文转自：温州新闻网 66wz.com