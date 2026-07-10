洞头区委区政府对台风“巴威”防御工作进行再部署

洞头发布 2026-07-10 10:44:02

7月8日晚，在全市第9号台风“巴威”防御工作调度会结束后，洞头区委书记郭云强立即主持召开续会，第一时间贯彻落实上级会议精神，对洞头区防汛防台工作再动员、再细化、再部署。

7月8日晚，在全市第9号台风“巴威”防御工作调度会结束后，洞头区委书记郭云强立即主持召开续会，第一时间贯彻落实上级会议精神，对洞头区防汛防台工作再动员、再细化、再部署。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省、市工作部署，牢固树立底线思维，强化风险意识，从严从实做好各项防御准备，坚决筑牢防汛防台安全防线，全力保障人民群众生命财产安全。洞头区领导何莉平、刘素婷、林铁、方烨等参加会议。

会议听取了各分管区领导和相关单位负责人关于防汛防台各项工作落实情况的汇报。

郭云强指出，当前防汛防台已经进入关键攻坚阶段，全区上下必须坚决克服麻痹思想和侥幸心理，始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，以“时时放心不下”的责任感抓实抓细各项防御准备工作，确保风险隐患早排查、早处置，不留盲区、不留死角，牢牢掌握台风防御工作主动权。

郭云强强调，要牢固树立人民至上、生命至上理念，坚持底线思维和极限思维，摒弃麻痹思想、侥幸心理，把人员安全转移避险作为本次防台工作的重中之重，全力以赴抓实抓细扩面转移各项工作。要立足最极端、最不利气象条件，全面拓宽转移排查范围、扩大人员转移覆盖面，精准锁定风险区域、重点人群。要严格落实“三提前、三必须”和“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”的工作要求，对预判存在潜在风险、临界风险区域的群众主动扩面转移，做到“宁可十防九空、不可失防万一”。要健全完善扩面转移闭环工作机制，细化转移清单、压实层层责任、明确专人对接，全面做好转移群众安置、生活保障、心理安抚等暖心服务，切实保障转移群众的基本生活需求。要抓实安全保障工作，对各类安置点开展全方位安全隐患排查，杜绝安全问题。

郭云强强调，要持续深化海上防台举措，紧盯渔船归港、“三无”渔船管控、小型休闲船艇管理等重点工作，从严从细落实海上各项防台管控措施，筑牢海上安全屏障。要闭环管控重点领域风险隐患，聚焦港口、涉海工程、危化企业、矿山、地质灾害点等重点区域和养老院、医院等人员密集场所，开展拉网式、地毯式风险隐患排查，及时落实各项防御措施。要扎实做好建筑领域防大风工作，全面排查在建工地脚手架、塔吊、围挡、临时板房、高空附着物以及危旧老旧房屋、广告牌、外墙挂件、玻璃幕墙等易受风损设施，及时加固紧固、拆除隐患构件。要重点抓好防内涝防溃坝工作，全面排查城市排水管网、雨水井、地下空间排涝能力，提前疏通堵塞点位、备足排涝设备；逐项检查山塘、水库、堤坝等水利设施，提前落实预泄腾库、堤坝加固、巡查防守等防控措施。要抓实文旅领域安全，全面落实景区、景点、酒店、民宿、户外项目等文旅场景关停、管控和隐患排查工作，及时做好游客疏散劝离工作，杜绝安全事故发生。要统筹做好应急准备，配齐配足各类应急物资，做好应急设备提前调试，严格落实值班值守，加强各级应急抢险队伍统筹协调，确保关键时刻拉得出、顶得上、打得赢。要凝聚群防群控合力，推送预警指令直达基层、安全提示直达群众，用直白通俗的宣传方式广泛普及防灾避险、自救互救知识，引导广大群众主动参与风险排查、隐患监督工作，构建全民参与、全域防控、全员尽责的安全防护体系。

何莉平要求，各级各部门要迅速进入临战状态，严格落实防汛防台工作责任，层层传导压力、逐级压实责任，确保各项防御部署落地落实。要紧盯重点区域和关键环节，逐项对照工作要求细化防御举措，进一步排查整改风险隐患，立足极端情况，提前做好各项应对准备，确保防台风各项工作万无一失。要加强宣传引导，拓宽信息覆盖范围，及时把党委政府有关要求、预警信息等传递出去，切实增强公众的防台避险意识和自救能力。

来 源：洞头发布

原标题： 区委区政府对台风“巴威”防御工作进行再部署

记者：林锐 潘道阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com