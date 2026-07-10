文成发布 2026-07-10 10:44:03

7月8日晚，文成县防御应对9号台风“巴威”分析研判会召开，视频连线各乡镇，分析研判台风发展态势，对文成县防汛防台各项工作进行再动员、再部署。

7月8日晚，文成县防御应对9号台风“巴威”分析研判会召开，视频连线各乡镇，分析研判台风发展态势，对文成县防汛防台各项工作进行再动员、再部署。文成县委书记罗招政在会上强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示批示精神，认真落实省、市相关会议部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚持“人民至上、生命至上”，立足最不利局面、做足最充分准备，从严从实从细抓好台风防御各项工作，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

文成县委副书记、县长杨德听主持会议，文成县领导刘金红、郑文东、张呈念等出席会议。

会上，文成县气象局汇报了9号台风“巴威”移动路径和预测情况；文成县防指办（文成县应急管理局）汇报了防汛防台准备工作情况；相关部门、各乡镇分别汇报了本领域、本乡镇防汛防台重点工作情况。

罗招政指出，自台风防御工作部署以来，文成县上下闻令而动、迅速响应，指挥体系运转高效、思想认识高度统一、人员力量集结迅速、隐患排查细致深入，各项工作取得阶段性成效。当前，台风“巴威”形势依然严峻复杂，正处于查漏补缺、固强补弱的关键窗口期，全县上下决不能有丝毫麻痹懈怠，必须以“宁可十防九空、不可失防万一”的底线思维，全力打好台风防御主动战。

罗招政强调，要确保责任人全面到岗到位，做到县级领导下沉包保乡镇、乡镇干部驻村入户、村社干部分片包户，形成层层压实、人人尽责的责任体系。要做细做实人员转移准备，按照“应转尽转、应转早转、应转快转”要求，特别针对老弱病残、孤寡老人、留守儿童等特殊群体，落实“一对一”包保机制，确保“不落一户、不漏一人”。要逐个核查安置点保障情况，前置配齐配足食品物资、应急装备与管理服务人员，在提升基层自救互救能力的同时，确保群众“转得出、安得下、住得稳”。要切实做好社会面稳控引导，密切关注网络舆情动态，及时澄清不实信息、回应群众合理诉求，引导群众不信谣、不传谣、不造谣，并主动做好家庭防范准备。要严肃防汛防台工作纪律，联合开展嵌入式督查，对擅离职守、推诿扯皮、落实不力等行为严肃追责问责，以铁的纪律倒逼责任落实。

杨德听对台风防御工作作出具体部署，他要求，要立足“正面登陆、原地打转、长时间滞留”的最不利局面，以底线思维、极限思维做好最充分准备，全面升级防御措施。要加快推进人员转移避险，确保转移过程安全有序。要统筹调配抢险救援力量，确保关键时刻快速响应、高效处置。要严格落实值班值守制度，畅通信息报送渠道。要全面加强社会宣传动员，凝聚全民防台的强大合力。

来 源：文成发布

原标题： 全县防御应对9号台风“巴威”分析研判会召开

记者：李骏飞 雷思涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com