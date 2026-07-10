新华社 2026-07-10 10:37:49

北京时间7月10日 4:00

四分之一决赛 法国2:0摩洛哥

在刚刚结束的美加墨世界杯首场四分之一决赛中，姆巴佩下半场传射建功，法国队2:0击败摩洛哥队，率先晋级四强。

姆巴佩在上半场罚失点球，但在第60分钟将功补过，为法国队先拔头筹。第66分钟，姆巴佩又助攻登贝莱得分。第77分钟，姆巴佩疑似受伤，被替换下场。

本届世界杯姆巴佩的进球数达到8个，与梅西并列射手榜第一，他是首位在两届世界杯上进球数都达到8个的球员。姆巴佩的世界杯总进球数增至20个，落后梅西1球，位列历史射手榜第二。

法国队连续三届世界杯闯进四强，此前两届他们均打进决赛，获得一个冠军和一个亚军。

7月9日，法国队球员姆巴佩在比赛中庆祝进球。新华社记者 胡星宇 摄

北京时间7月11日 3:00

四分之一决赛 西班牙-比利时

一向以进攻闻名世界足坛的西班牙队，本届赛事创造了连续六场“零封”的世界杯纪录，门将乌奈·西蒙则手握世界杯门将连续不失球时长纪录。防守稳固的同时，西班牙队本届赛事面对“铁桶阵”时显得办法不多，仍需提升将威胁进攻转化为进球的能力。被寄予厚望的亚马尔仍将是“斗牛士军团”最为倚重的取胜之匙。

当地时间7月6日，西班牙队守门员乌奈·西蒙（上）在比赛中扑救葡萄牙队球员Ｃ罗（下右）的射门。新华社记者 贾浩成 摄

以德布劳内、卢卡库等为代表的比利时“黄金一代”已经进入职业生涯末期。16强赛，德布劳内坐在替补席上，看着队友们4:1大胜美国队。如今的这支比利时队有经验，也有活力，防守反击能力出色。不过，后腰奥纳纳的受伤对他们是一个巨大损失，如何调配好老将和新人的出场时间，最大化每个球员的作用，是比利时主帅加西亚应对西班牙“青春风暴”的关键点。

7月6日，比利时队球员在晋级八强后向观众致意。新华社记者 许畅 摄

两支欧洲劲旅相互知根知底，西班牙队在过往交手纪录上占优，近五场保持全胜。世界杯赛场两队两次交手，各胜一场，淘汰赛唯一一次交手发生在1986年，比利时队点球胜出。

来 源：新华社

原标题： 姆巴佩建功 法国队率先挺进四强

本文转自：温州新闻网 66wz.com