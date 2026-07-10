乐清发布 2026-07-10 10:44:03

7月9日，在省、温州市召开9号台风“巴威”防御工作视频调度会后，乐清召开续会，会商调度全市防汛防台工作。温州市人大常委会副主任周一富出席会议并指导工作，乐清市领导戴旭强、林益正等参加会议。

7月9日，在省、温州市召开9号台风“巴威”防御工作视频调度会后，乐清召开续会，会商调度全市防汛防台工作。温州市人大常委会副主任周一富出席会议并指导工作，乐清市领导戴旭强、林益正等参加会议。

在乐清市防指，周一富、戴旭强等详细听取台风动态走势和防御应对工作情况汇报，与乐清市防指成员单位开展会商研判，对重点工作进行再动员、再部署。

周一富强调，要提高政治站位，时刻绷紧防汛安全这根弦，以“时时放心不下”的责任感，从严从实落细各项防汛防台措施，坚决守护人民群众生命财产安全。

要守牢防御阵线，认真对照“六防”体系和“八张风险清单”，纵深推进风险隐患排查整治，有力有序做好重点领域防范，全员到岗尽责、全线严阵备战，以扎实举措确保万无一失。

要强化宣传引导，全方位、全覆盖开展防汛防台科普宣教，持续提升群众防灾避险意识与自救互救能力，切实凝聚干群同心、群防群治的强大合力。

戴旭强指出，9号台风“巴威”来势汹汹，防汛防台形势严峻。各乡镇（街道）、各有关部门必须在思想上极端重视，坚持“一个目标、四个宁可”，牢牢守住“三条底线”，始终把人民群众生命安全放在首位，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，抢抓台风登陆前的窗口期，顶格做好防御工作“提前量”，争分夺秒把工作做扎实做细致做到位，织牢织密防汛防台坚固防线。

戴旭强强调，人员转移要抓实，要将人员转移作为防汛防台工作的重中之重，全面摸清底数、细化转移方案，做好避灾安置点安全管理和服务保障，确保“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”。风险隐患要清零，聚焦重点领域、关键环节，全面排查、动态清零、举一反三，全面清除各类安全隐患，筑牢防汛防台安全屏障。应急处置要提能，配强应急队伍和专业抢修力量，抓紧业务培训与实景实战演练，确保关键时刻“拉得出、用得上、打得赢”。工作责任要压实，压紧压实包保责任，严格执行值班值守和领导带班制度，强化动态研判、及时统筹调度，以万全准备打好防御台风主动仗。

会议以视频会议形式开至各乡镇（街道）。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清召开9号台风“巴威”防御工作会商调度会

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com