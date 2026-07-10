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全国夏粮产量首次突破3000亿斤

新华社 2026-07-10 10:37:49

　　国家统计局7月10日发布数据显示，2026年全国夏粮总产量达到3014.9亿斤，首次突破3000亿斤。我国夏粮克服黄淮海地区冬小麦大面积晚播、部分地区强降水等不利因素影响，实现丰收。

来　源：新华社

原标题： 全国夏粮产量首次突破3000亿斤

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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