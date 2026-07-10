瓯海发布 2026-07-10 10:44:03

当前，瓯海全区上下正全力以赴推动防御“巴威”部署落实到位，7月9日，省、市相继召开第9号台风“巴威”防御工作视频会议。会后，瓯海区召开研判会，深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作重要论述和重要指示精神，严格对照省市部署要求，系统分析台风防御应对准备工作情况，并视频连线各镇街（开发区），对瓯海区台风防御工作进行再动员、再部署、再落实。

当前，瓯海全区上下正全力以赴推动防御“巴威”部署落实到位，7月9日，省、市相继召开第9号台风“巴威”防御工作视频会议。会后，瓯海区召开研判会，深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作重要论述和重要指示精神，严格对照省市部署要求，系统分析台风防御应对准备工作情况，并视频连线各镇街（开发区），对瓯海区台风防御工作进行再动员、再部署、再落实。市人大常委会副主任徐育斐到会指导，瓯海区委书记刘云峰，瓯海区委副书记、区长季湘荣，瓯海区领导邵建乐、林蔓、郑益群参加会议。

会议指出，要紧紧锚定“一个目标、四个宁可”，始终绷紧防汛防台安全之弦，充分做好超强台风正面登陆这一最极端、最不利情景的应对准备，全方位织密织牢安全防护网络，坚决守住“三条底线”，努力达成“不死人、少伤人、少损失”目标，确保人民群众生命财产安全。

会议强调，要筑牢思想防线，坚决杜绝侥幸心理，力克松懈麻痹思想，以极限思维研判台风可能引发的各类风险，把困难估计得更充分，把措施制定得更周全，确保思想到位、准备到位。要加强风险排查，紧盯地质灾害隐患点、小流域山洪易发区、城市内涝风险点位及城市运行安全等关键领域，统筹落实防风、防雨各项防御举措，做到全域覆盖、管控到位。要织密响应网络，强化预警与响应的高效联动，深化“人防+技防”融合应用，健全雨情汛情风险快速推送、即时叫应机制，确保预警信息第一时间传递、应急处置第一时间启动。要夯实避险根基，以精细举措守牢安全底线，做实做细人员转移工作，精准摸排高风险区域群众底数，同步加强避灾安置点扩容、服务保障和应急物资储备，以全方位举措筑牢防汛防台安全防线。

来 源：瓯海发布

原标题： 迎战台风“巴威”，瓯海区再动员再部署再落实

记者：罗琛琛 许文星

本文转自：温州新闻网 66wz.com