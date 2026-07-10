央视财经 2026-07-10 10:37:50

受台风“美莎克”影响，广西多地遭遇持续性极端强降水。南宁、贵港等地内涝严重，房屋泡水、车辆浸泡、农田倒伏，这种情况下，保险怎么理赔？

车辆泡水了，怎么赔？

如果车辆投保了车损险，暴雨洪水导致的泡水损失，包括停放被泡和行驶中熄火，原则上都能赔付。但一定要注意，车淹熄火，绝不重启。二次启动造成的发动机损坏，属于人为扩大损失，这种情况保险公司不赔。

一般来说，保险公司会根据车辆受损情况赔付。

如果一辆价值20万元的车，轻度受损后维修成本是3000元，保险公司就赔这3000元；

如果这辆车被认定为全损，那就根据当下的实际价值赔付，比如20万元的车已经开了三年，现在认定的实际价值是12万元，那就按12万元来赔付。

房屋被淹了，怎么办？

暴雨导致的房屋主体破损、室内装修泡水、家具家电报废，这些情况都可以申请保险理赔。但是违建、临时搭建的房屋不在保险保障范围内。

普通的家财险一年的保费在几十元到几百元不等，但因灾害引起的财产损失，有可能获得上万元的保险保障。

庄稼倒了，谁来管？

如果水稻、玉米、甘蔗等农作物被淹了，导致绝收或减产，可以申请理赔；大棚、灌溉管道等农业设施被冲毁，家里养的猪牛羊鸡鸭，还有鱼塘虾塘跑了的鱼和虾，同样都在赔付范围内。

庄稼受灾后，一定要尽快上报村委会协助联系保险公司，或者直接拨打保险公司24小时热线报案，会有工作人员来现场查勘定损。

报案之后保险公司具体能赔多少钱？

无论是车、房，还是庄稼，保险的理赔是在合同范围内损失多少赔多少。举例说明，如果买的保险最高保障额度是10万元，但财产损失金额是5万元，那么保险公司就按照5万元赔付；如果损失金额达到了最高保额，就按照最高保额赔付。

需要注意的是，受灾之后，大家要在保证自身安全的情况下，多角度拍下受损画面，如车辆淹水位置、水位刻度线、家电损坏情况、房屋受损细节等，保留现场证据。及时报案、规范操作，是获得理赔的关键。

来 源：央视财经

原标题： 洪涝导致财产损失，保险怎么理赔？

本文转自：温州新闻网 66wz.com