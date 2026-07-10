瓯海发布 2026-07-10 10:44:03

7月9日，瓯海区召开第9号台风“巴威”防御工作视频会议，连线各镇街（开发区），对全区台风防御工作进行再部署。

7月9日，瓯海区召开第9号台风“巴威”防御工作视频会议，连线各镇街（开发区），对全区台风防御工作进行再部署。市人大常委会副主任徐育斐到会指导，瓯海区委书记刘云峰，瓯海区委副书记、瓯海区长季湘荣，瓯海区委常委、常务副区长林蔓参加会议。

会议听取各镇街（开发区）台风“巴威”防御应对工作汇报，分析研判防台形势，部署当前重点任务。会议指出，第9号台风“巴威”来势汹汹，要牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚持人民至上、生命至上，聚焦关键环节、紧盯重点任务，抓实抓细各项防御应对措施，坚决打赢打好台风“巴威”防御仗，确保人民群众生命财产安全。

会议强调，要压紧压实责任链条，从严落实防台部署，各地各部门要切实扛牢防汛防台主体责任，充分认清本轮防御工作的重要性，破除麻痹思想，树牢底线思维，逐项细化落地各项防御处置措施。要从严抓实值班值守，畅通应急响应机制，配齐配强一线值班值守力量，健全信息报送闭环流程，确保雨情、水情、险情、灾情第一时间上传下达，快速启动应急处置，做到指令传达顺畅、响应高效。

会议强调，要纵深排查风险隐患，织密筑牢安全屏障，针对此前强降雨、过往台风灾害排查出的各类风险隐患逐项开展复查核验，动态摸排在建工地、老旧危房、低洼地段等重点领域新增风险隐患，更新完善应急处置预案，从源头管控化解灾害衍生风险。要精准稳妥转移安置，守牢群众生命底线，坚持“应转尽转、能转早转、不漏一户、不落一人”，紧盯重点区域制定人员转移清单，推进避灾安置场所扩容升级，抓实应急救灾物资储备，全面增强安置接纳能力水平。

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原标题： 瓯海区再部署9号台风“巴威”防御工作，重点聚焦......

记者：罗琛琛 陈丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com