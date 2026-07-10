鹿城发布 2026-07-10 10:40:06

7月9日，鹿城区防御应对9号台风“巴威”工作部署会召开，对各项防御措施进行再安排、再落实。

7月9日，鹿城区防御应对9号台风“巴威”工作部署会召开，对各项防御措施进行再安排、再落实。市政协副主席王丽峰参加会议。鹿城区委书记张崇波强调，要深刻领会习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述重要指示精神，按照省市部署要求，牢牢锁定当前防御窗口期，以最佳状态、最优保障、最强合力，全面紧起来、迅速动起来、扎实落下去，以决战决胜的姿态、敢打必胜的信心，凝聚起全社会防汛防台强大合力。鹿城区领导何占宇、陈久喜、张伟等参加会议。

会议以视频形式开至各街镇。张崇波指出，防汛防台已进入临战状态、关键阶段，鹿城区上下要立即进入实战状态，全员到岗、全线压上，锚定“一个目标、四个宁可”，坚持人民生命安全高于一切，立足最坏的打算，做足最充分的准备，落实最有力的举措，以极端负责的态度、极端扎实的作风，抢抓窗口期完善专项预案和应对策略，逐项推演、逐条细化，确保不留死角、不出纰漏，确保每个环节严丝合缝、每项措施落地有声，真正打一场有准备之仗、有底气之仗。

张崇波强调，人员转移要应转尽转，将人员转移避险作为首要的、最刚性的硬任务来抓，依托“大数据+网格化+铁脚板”工作机制，全面摸清底数、精准锁定对象，重点关注弱势群体，建立从风险排查、组织转移、妥善安置到安全返回的闭环管理体系，做到提前转移、果断转移、安全转移，用心用情做好生活保障，丰富精神关怀服务，让转移群众“安身”更“安心”。风险隐患要即查即改，聚焦高层建筑、建筑工地、瓯江渔船、文化景区等防御重点，坚持即发现即整改、问题动态清零，充分发挥群防群治效能，对不同风险点位制定“一点一策”方案，对重点人员实行“一对一”帮扶。物资力量要备足配强，严格落实“六个一”物资配备标准，做到数量充足、品种齐全、调运快捷，强化应急调度和联勤联动，以万全之策守住“不死人、少伤人、少损失”的底线。责任落实要到岗到人，靠前指挥、下沉一线，带头巡查险段、带头转移群众、带头解决问题，真正做到责任上肩、措施上手、工作上心，坚决落实“五停”措施，加密台风动态播报频次，精准发布预警信息，确保预警到户、通知到人。

来 源：鹿城发布

原标题： 全区防御应对9号台风“巴威”工作部署会召开

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com