鹿城区委书记张崇波督查防汛防台工作

鹿城发布 2026-07-10 10:41:23

7月9日，鹿城区委书记张崇波在督查防汛防台工作时强调，要锚定“一个目标、四个宁可”，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，把“人民至上、生命至上”贯穿防台全过程，把底线思维、极限思维融入防台各环节，从最坏处着眼、向最好处努力，以最高标准严阵以待、以最严要求查漏补缺、以最实举措筑牢防线，确保监测预警跑在成灾前、会商研判谋在决策先、转移避险做在险情前、抢险救援冲在第一线、灾后恢复跟在最快时。

7月9日，鹿城区委书记张崇波在督查防汛防台工作时强调，要锚定“一个目标、四个宁可”，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，把“人民至上、生命至上”贯穿防台全过程，把底线思维、极限思维融入防台各环节，从最坏处着眼、向最好处努力，以最高标准严阵以待、以最严要求查漏补缺、以最实举措筑牢防线，确保监测预警跑在成灾前、会商研判谋在决策先、转移避险做在险情前、抢险救援冲在第一线、灾后恢复跟在最快时。

在鹿城区避灾安置中心，张崇波实地查看功能布局、建筑安全、应急物资储备等情况，并指出，避灾安置场所是转移群众的“避风港”，要精准摸清危险区域人员底数，科学制定分级转移方案，逐户逐人落实包保责任，确保不漏一户、不落一人。要强化用电线路、消防通道、应急照明等设施的日常巡查和秩序管理，坚决防止次生风险。要统筹辖区医疗资源，建立驻点巡诊和应急转运绿色通道，备足急救药品，补齐生活物资，配备心理疏导力量，让“避风港”真正成为“暖心屋”。

在安澜工程（仰义塘），张崇波详细了解海塘堤防加固、水闸运行等情况，并指出，安澜工程是城市防洪保安的重要屏障，要构建完善“上下游联动、左右岸协同”的联合调度机制，强化信息共享，加密雨情水情实时监测频次，科学精准调度水库河网水位，坚决守住不垮坝、不决堤、不溃塘的安全底线。

在仰义防汛应消站防汛防台物资储备点，张崇波重点检查关键设备维护状况，并指出，防汛物资是防台救灾的“压舱石”，必须坚持“宁可备而不用，不可用而无备”。要建立健全“平时服务、急时应急、战时应战”的物资保障体系，常态化推进设备维保和物资轮换，强化抢险队伍实操训练，确保人人会用、件件管用。要根据辖区低洼易涝点、地质灾害隐患点分布情况，前置布防抢险力量和物资装备，织密筑牢基层一线防汛防台物资保障网。

督查中，张崇波强调，防汛防台工作容不得半点马虎、经不起丝毫侥幸。要事事抓实抓细抓到位，严格对照“八张风险清单”，逐领域过筛、逐链条排查、逐点位整治，确保所有薄弱环节提前暴露、提前处置、提前清零。要时时备勤备战备冲锋，抢在台风影响前把每一层级、每一环节的应急预案再细化、再推演、再完善，统筹配置专业救援力量、基层应急力量和社会志愿力量，构建政府主导、社会协同、全民参与的防汛防台大格局。要全员在岗在位在状态，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的职责使命，层层拧紧责任螺丝，环环扣牢防台链条，确保监测预警、会商研判、转移避险、抢险救援、灾后恢复等各环节无缝衔接、高效协同。

鹿城区领导戴冕、滕灵辉一同督查。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波督查防汛防台工作

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com