温州日报 2026-07-13 08:31:55

随着“巴威”渐行渐远，今天温州终于迎来了风雨过后的平静与明朗。

温州网讯 随着“巴威”渐行渐远，今天温州终于迎来了风雨过后的平静与明朗。

来自市气象台的消息，今年第9号台风“巴威”已于昨日基本移出我市影响范围，市防台风应急响应也已相应调整。但气象专家特别提醒，台风虽已过去，但地质灾害具有滞后性，山区土壤水分饱和，市民近期仍应避免前往地质灾害隐患点，切勿掉以轻心。

风雨过后，高温迅速“接棒”。据预报，今天温州多云到阴有时有阵雨，气温27℃~33℃，东南风微风，体感较为舒适。但从明天开始，随着副热带高压强势北抬，晴热天气将全面掌控我市。

具体来看，7月14日多云，最高气温将攀升至34℃；15日气温进一步走高，预计可达35℃左右；16日至18日，我市将以多云天气为主，午后局部有雷阵雨，最高气温维持在35℃—36℃之间。这意味着，本周中后期，“桑拿天”模式将正式开启，市民需做好防暑降温准备。

值得一提的是，本周三恰逢2026年“入伏”之日。今年的三伏天为“加长版”，全程共40天，初伏从7月15日持续至7月24日，中伏20天，末伏至8月23日。俗话说“热在三伏”，一年中最难熬的酷热湿蒸时段即将到来，市民应合理安排户外作业时间，注意补充水分，谨防中暑。

从节气上看，当前正值小暑节气，再过9天（7月22日）将迎来大暑。小暑大暑接踵而至，加上三伏天的加持，温州将进入一年中气温最高、闷热感最强的阶段。

农事方面，农业部门建议各地抓住台风过后土壤墒情良好的有利时机，及时对倒伏作物进行扶正培土，并做好病虫害监测与防治；同时密切关注高温发展，提前防范晴热天气对晚稻秧苗的不利影响。

风雨已过，酷暑将至，市民防暑降温这根弦松不得。

来 源：温州日报

原标题： 巴威远去晴热“接棒” 本周三温州入伏

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com