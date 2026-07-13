“90后”码农“打螺丝”如何打出十倍增长

温州日报 2026-07-13 08:31:46

自2015年从父辈手中接过“接力棒”以来，沈仁豪便是以这样一种踏实高效的作风，从一名IT业的“码农”快速投身于实体制造领域。在他的主导下，强杰科技在十余年时间里产值增幅超过十倍。

温州网讯 书架上各种荣誉证书的间隙摆放着几个二次元手办，靠窗的位置是醒目的健身器材，地上用一米宽的床垫铺了张极简的午休床……90后温商沈仁豪的办公室里没有功夫茶具，他习惯于给来访者发矿泉水，然后直入主题谈事情。

自2015年从父辈手中接过“接力棒”以来，沈仁豪便是以这样一种踏实高效的作风，从一名IT业的“码农”快速投身于实体制造领域。在他的主导下，强杰科技在十余年时间里产值增幅超过十倍。

“90后”码农进厂“打螺丝”

2015年，在杭州一家信息技术企业当“码农”的沈仁豪被父亲强制“召回”企业接班。彼时的他，毕业才半年多，刚刚过了公司的试用期不久，就匆匆离开了还没坐热的前端设计师岗位回到家族企业。

“落差相当大。”

从IT行业转到传统制造业，强烈的反差让他至今难忘。“进厂打螺丝”是很多人调侃制造业的一个网络热梗，但对沈仁豪的回归却属非常贴切的描述

——强杰科技是一家标准件制造企业，螺丝正是他们的主要产品之一。更“难评”的是，他的工作时间也从“码农”时期的“朝九晚五”变成了经常性的“朝六晚八”——因为没有车，他只能随着父亲的工作节奏搭车上下班，清晨进厂、星夜回家成为家常便饭。

虽然工作环境天差地别，但沈仁豪还是很快就适应了制造业的节奏。“因为我从小到大，暑期里就是打螺丝过来的。”而此时作为接班人进厂，他的工作变成了从排产到打包、发货……把业务全程流转了个遍。

扎根于车间，沈仁豪也充分发挥了自己“码农”的优势，大力推进企业的数字化进程。他在生产端优化管理流程，信息化生产数据，实时监控生产流程，做到生产进度可视化。同时又持续升级公司的ERP系统，提升数字化运营的效率。向外学习，向内更新，在他的努力下，强杰科技逐渐从一个作坊式工厂变成了“浙江省专精特新中小企业”，并拿下了“浙江制造”品字标认证。

“四千”精神开路，带动产值十倍增长

标准件产品应用极广，几乎覆盖了工业全领域，但市场竞争也极为激烈，强杰科技何以实现十年十倍增长？

沈仁豪认为，数字化改造强化了公司的竞争力，但最终将“内功”转化成实打实的订单，靠的还是从父辈那里传承而来的“四千”精神。

广东市场是如今强杰科技销售占比靠前的区域市场之一，但在沈仁豪入职之前，这家公司连一颗螺丝钉都没在广东销售过。“几乎每一单都是我一个个电话、一次次拜访跑下来的。”

沈仁豪的营销故事很少有那种“灵机一动市场顿开”的精巧设计，订单的背后往往都是“千方百计、千言万语”的艰苦创业。比如为了开拓广东市场，他专门住进广州以五金批发著称的大德路，每天早早起床，客户还在喝早茶的时候他便记下各家招牌、联系电话；客户营业后再一家家拜访；晚上回到酒店就给后续的客户打电话预约……这样周而复始，直到一条街上的大多数经营户都能“哥姐叔姨”地熟稔称呼了，广东市场也随之打开了。

在各大招投标平台分析中标企业信息，检索海关进出口数据寻找潜在客户……这些都是沈仁豪开拓应用市场的常规操作，甚至于有段时间他在路上看到相关施工工地便要上前打听施工信息，看能否将产品配套进去。比如他从光伏电站打听到了太阳能面板的供货方信息，便第一时间与对方联系探讨配套的可能性，果不其然地碰了钉子。但星光不负赶路人，他却由此了解到光伏支架才是标准件应用的“大户”——如今为光伏支架配套标准件已成为强杰科技的重要业务。

凭着这样一种“千方百计”拓市场的精神，强杰科技逐渐摆脱了早期产品结构单一、销售市场单一的桎梏，从新能源车用紧固件、电池组紧固铜配件、通讯长周期紧固配件到高压阀门配件、航空航天紧固件、高铁防松紧固件、高空作业防锁死紧固件……以丰富的产品品类构建起多元的市场布局。

内外并举，探索更广阔的应用市场

一直到傍晚，强杰科技工厂门口发货的车辆依然繁忙，道路两侧打包好的货品层层叠叠让工厂显得尤为拥堵。

沈仁豪近期将主要精力都投放在规划和推进公司的新厂房建设上，他准备新工厂里进一步优化提升数字化水平，通过定制企业专业MES系统，打通全厂全流程链接，新增机械臂、AGV、全自动立体仓库，实现全厂智能化改造，并积极引入物联网、大数据、云计算等现代信息技术，推动智能制造在标准件生产中的应用。

“我甚至准备在AGV无人车上直接配置摄像头，将画面连接到展厅，这样就可以随时向客户直播我们的生产制造场景。” 对于工业企业如何在流媒体时代提升自己的影响力，“码农”出身的沈仁豪有着大量跃跃欲试的新想法。

就像多年前大胆开拓广东市场一般，如今的他对于市场空间的理解更为开放，甚至已经将眼光瞄准到了海外。

“对内，我们将通过产业链整合去深度发掘本土客户的需求，将服务做深做透；对外，则将启动海外建仓，探索将标准件卖向全球更广阔的客户群体中去。”他说。

来 源：温州日报

原标题： 90后码农“打螺丝”如何打出十倍增长

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com