温州都市报 2026-07-13 08:31:49

7月12日11时，“巴威”的狂风彻底收了劲，空中飘着一层细密微雨。温州国际会展中心2号楼5号馆门外，站着一些出来透气的人们。这里是滨江街道第三避灾安置中心，千余名转移群众已经在此安稳度过了三个夜晚。

温州网讯 7月12日11时，“巴威”的狂风彻底收了劲，空中飘着一层细密微雨。温州国际会展中心2号楼5号馆门外，站着一些出来透气的人们。这里是滨江街道第三避灾安置中心，千余名转移群众已经在此安稳度过了三个夜晚。

大厅里则是慢悠悠的烟火气。54 岁的周师傅坐在自带的凉席上，指尖轻轻捋平席子边角，手边摊着换洗衣物等简单行李。来自安徽的他，是中建八局务工人员，在青山全球总部大楼项目做降水工。来温州务工一年多，这是周师傅第二次因台风转移避险，狂风骤雨里有了一份安稳依靠。他端起一旁配送好的盒饭慢慢吃着，两荤两素搭配得当，米饭可以随时续添。他轻松地说：“这三天吃住不用我们操心，公司每天都会准时把餐食送过来。”

9日晚上项目部提前下发转移通知，10日上午消息正式传到班组，周师傅收拾好后就跟着三百多名工友排着队，统一坐车来到会展中心安置点。场馆宽敞通透，空调全天开着，没有逼仄拥挤的压抑感，刚进门，心里就踏实下来。整个大厅划分出休息区、物资补给区和临时医疗点，地面铺着工友们各自带来的凉席，整齐有序。项目部提前备好的泡面、火腿肠、矿泉水等物资在一旁码得满满当当。场馆内，有24小时供应热水，多组充电排插沿墙边摆放，不用再担心手机无法充电，没法向家里报平安。

场馆角落设有社区卫生服务中心派驻的医疗点，常备肠胃药、创可贴、降压药，医护人员来回巡查，哪里有人不舒服都能及时照料。在大厅里放映影片，还组织大家做简单的放松操，冲淡等候撤离的枯燥。卫生间配有开水炉，能刷牙洗脸，只是人多没法洗澡，大家都互相体谅，没人有怨言。

人在安置点，老家的妻儿时时刻刻记挂着他。留守安徽老家的妻子，这两天早晚必定打来视频电话。周师傅总会慢慢转动手机镜头，把凉席、充足的餐食、恒温的大厅一一展示给家人看，一遍遍说着吃住不愁，不用惦记。屏幕那头听完，悬着的心才算落地。

聊起连日驻守现场的街道、社区工作人员，周师傅颇有感触：“在这三天里，总能看见街道、社区工作人员来回奔波协调——住宿场地调配、公共设施维护、各类突发琐事都靠他们对接，他们基本全天守在场馆，难得歇口气。”

吃完饭，大厅内的人各自休整，全程少有喧哗。昨天下午2点半，街道、社区工作人员通知大家收拾行李，做好撤离准备。

等周师傅收拾好随身行李走出展馆时，雨已经停了。周师傅坦言，狂风来袭时有一处遮风落脚地，便是最大的宽慰。

温州市防汛防台抗旱指挥部的统计显示：截至7月11日16时，全市全域共开放避灾安置场所2801个，累计转移群众108万余人。会展中心5号馆是滨江街道第三避灾安置中心，安置点面积达7200平方米，可容纳3000余人，主要接收鹿城区滨江街道青山大楼等建筑工地的工人及避险群众。

来 源：温州都市报

原标题： “狂风来袭时有遮风落脚地，是最大的宽慰”

台风夜，千余名群众在温州国际会展中心睡了安心觉

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com