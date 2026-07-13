乐清发布 2026-07-13 09:38:26

7月12日上午，省、温州市相继召开台风“巴威”防御工作会商调度会，乐清随后召开续会，视频连线各乡镇（街道），对台风过境后的恢复工作进行研判和调度。

7月12日上午，省、温州市相继召开台风“巴威”防御工作会商调度会，乐清随后召开续会，视频连线各乡镇（街道），对台风过境后的恢复工作进行研判和调度。温州市领导周一富、陈宽出席会议并指导工作。乐清市委书记戴旭强强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚持“一个目标、四个宁可”，以“时时放心不下”的责任感，细致周全抓紧抓实各项后续工作，牢牢守住“三条底线”，坚决夺取防御台风“巴威”的全面胜利。

乐清市领导胡立左、潘云夫、林益正、金杰等在乐清市防指参加会议。

今年第9号台风“巴威”于7月11日23时20分前后在玉环市坎门街道登陆，随后于7月12日00时前后在乐清市清江镇二次登陆。面对来势汹汹的风雨冲击，全市上下众志成城、全力迎战，防御应对有条不紊，整体形势平稳有序。

戴旭强向奋战在防汛防台一线的党员干部表示慰问，对广大干部家属的支持奉献表示感谢。他说，台风登陆不等于风险解除，要切实提高思想认识，坚决克服麻痹思想、松劲心态，继续发扬敢于担当、敢打硬仗的优良作风，扎实做好防台“后半篇文章”。

戴旭强强调，要科学高效开展台风过境后恢复工作，结合各自实际动态优化调整防御措施，加快抢修受损道路、电力、通信等基础设施，全域开展环境清障保洁，分批组织受转移群众安全返回，有序恢复正常生产生活秩序。要压紧压实各方责任，牢固树立“一盘棋”思想，各司其职、密切配合，统筹整合社会各界力量，确保责任到位、不留死角，始终做到守土有责、守土负责、守土尽责。要系统规划做好风险防范工作，分区分类开展隐患排查，建立“三张清单”，实行闭环管控、销号管理，严密防范各类次生灾害，全力守护人民群众生命财产安全。

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原标题： 乐清召开台风“巴威”防御工作会商调度会

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com