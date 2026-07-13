瓯海发布 2026-07-13 09:38:26

7月12日，省、市相继召开台风“巴威”防御工作会商调度会议，会后，瓯海区第一时间召开续会，深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实上级有关部署要求，研究做好防汛防台“后半篇文章”。

7月12日，省、市相继召开台风“巴威”防御工作会商调度会议，会后，瓯海区第一时间召开续会，深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实上级有关部署要求，研究做好防汛防台“后半篇文章”。副市长王振勇到会指导，瓯海区委书记刘云峰在泽雅镇参加视频连线调度，瓯海区领导季湘荣、林蔓、郑益群、金海敏参加会议。

今年第9号台风“巴威”先后于11日23时20分、12日0时前后在台州玉环、温州乐清登陆，受其影响，瓯海风力雨势猛烈，全区上下反应迅速、部署周密，有效防范化解各类风险隐患。会议指出，本轮台风防御作战组织有力、应对得当，对全区广大一线干部职工坚守岗位履职尽责、扎实做好防御台风和维护安全各项工作表示充分肯定。

会议强调，“巴威”虽已逐渐远离，但对瓯海的风雨影响还在持续。要紧盯风险态势，发扬连续作战精神，守牢安全防护底线，坚决防范台风次生衍生风险，彻底打赢防御台风“巴威”攻坚战。要全域排查整治，不可掉以轻心，聚焦道路、水利、电力等关键领域开展全方位巡查，清零各类隐患盲区，做到早发现、早处置、早清零。要聚焦民生保障，加快修复受损道路、电力、通信等基础设施，组织受转移群众安全返回，主动靠前回应群众各类诉求，切实保障人民群众生命财产安全。要全面复盘总结，提升防灾处置能力，梳理提炼行之有效的防汛防台经验，深刻查摆处置过程中的短板不足，真正做到打一仗、进一步，持续提升全区防汛防台应急处置综合能力。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区部署做好防汛防台“后半篇文章”

记者：罗琛琛 黄靖轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com