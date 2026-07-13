瓯海区委书记刘云峰检查防汛防台抢险工作

瓯海发布 2026-07-13 09:38:27

在风雨减弱后，7月12日上午，瓯海区委书记刘云峰来到泽雅等降雨集中的山区、库区等重点区域，检查受台风影响情况和防汛防台抢险工作，详细了解水位监测、人员值守、巡查巡检等情况。

今年第9号台风“巴威”于7月11日23时20分前后、7月12日00时前后先后在浙江玉环和乐清登陆，给瓯海带来了持续的风雨影响。瓯海全区上下同心、连夜奋战，各项工作有条不紊，面上整体平安有序。

在风雨减弱后，7月12日上午，瓯海区委书记刘云峰来到泽雅等降雨集中的山区、库区等重点区域，检查受台风影响情况和防汛防台抢险工作，详细了解水位监测、人员值守、巡查巡检等情况。

刘云峰强调，台风登陆不等于风险解除，要始终把群众安全摆在首位，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，警惕持续降水可能引发的城乡积涝、小流域山洪、山体滑坡等次生灾害。要强化忧患意识、坚持底线思维，密切监测水情、雨情等发展变化，及时发布预警提示，落实落细各项防御措施。要强化高效协同、紧密配合，做好安全巡查、除险加固等工作，确保险情早预判、早处置，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

检查中，刘云峰看望慰问坚守在防汛防台工作一线的广大基层干部和工作人员，高度肯定大家冲锋在前、日夜奋战的奉献精神，并对他们的辛苦付出表示衷心感谢。刘云峰还鼓励大家继续发扬连续作战、敢打硬仗的优良作风，以“时时放心不下”的责任感抓好防汛防台抢险工作。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰检查防汛防台抢险工作

记者：吴佳佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com