苍南发布 2026-07-13 09:38:27

会后，苍南县召开继会，以视频形式连线各乡镇，对台风过境后的后续任务及灾后恢复工作作出全面部署。

7月12日，省市先后召开台风“巴威”防御工作会商调度会议，要求坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚持“一个目标、四个宁可”，扛牢责任、毫不松懈、善始善终，扎实做好防台“后半篇文章”，彻底打赢防御台风“巴威”这场大仗硬仗。

会后，苍南县召开继会，以视频形式连线各乡镇，对台风过境后的后续任务及灾后恢复工作作出全面部署。温州市人大常委会副主任张洪国、李坚，苍南县委书记张本锋等参加会议。

会上，张洪国对苍南县此次防台工作给予充分肯定。他指出，本次台风是建国以来7月份正面登陆我省的最强台风，影响强度大、致灾风险高，在省委省政府和市委市政府的坚强领导下，全县上下牢固树立“正面袭击”的底线思维和极限意识，严阵以待、周密部署，各项防御措施落实到位，取得了阶段性成效。他表示，此次防台实战既是一次应急体系运转的全面检验，也是一次极其宝贵的实战演练。苍南县要认真系统总结此次防御工作的经验做法，把行之有效的措施固化为制度机制，为今后应对更高等级、更复杂情况的灾害防御提供科学参考和实践依据。

李坚认为，在本次防台抗台工作中，苍南各级干部组织有力、响应迅速，执行力突出，在较短时间内高效完成群众转移安置任务，同时广大群众积极配合，形成了干群合力、共御台风的良好氛围。他向坚守在会议室值守、深入乡镇一线以及下沉到基层的广大干部等表示衷心感谢和亲切慰问，并指出，当前次生灾害风险依然存在，全县上下务必保持警惕，持续抓好台风过境后的各项工作，确保社会大局平安稳定。

针对台风过境后的重点工作，张本锋要求，要持续强化老旧民房动态安全检查，尤其关注强降雨后木材吸水增重、瓦片负荷增加等结构性隐患，加密走访频次，确保群众返居安全。要以人员转移为契机深化群众联系机制，表达党委政府谢意，并加强对低收入、住房困难群体的日常走访关怀，切实巩固群众基础。针对早稻倒伏、养殖户及部分小微企业受灾情况，相关部门要主动上门摸排需求、协助解决问题。宣传部门要深入挖掘此次防台中的典型案例，加强防灾宣传，树牢全民防灾观念。此外，各地各部门要系统复盘本次防台工作全流程，深入总结经验、找准短板不足，将复盘成果转化为制度规范，作为今后防台防汛及其他重大公共事件处置的基础参考，切实做到“打一仗、进一步”，全力守护群众生命财产安全。

来 源：苍南发布

原标题： 台风“巴威”过境 苍南县部署灾后恢复重点工作

记者/李静静

本文转自：温州新闻网 66wz.com