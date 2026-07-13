平阳发布 2026-07-13 09:38:27

7月12日，在省、市召开台风“巴威”防御工作会商调度会议后，平阳县第一时间召开续会，对台风过后平阳县各项重点工作进行再部署。

7月12日，在省、市召开台风“巴威”防御工作会商调度会议后，平阳县第一时间召开续会，对台风过后平阳县各项重点工作进行再部署。平阳县委书记孟晓斌强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，严格按照省、市部署要求，坚决做到思想不能松、力度不能减、节奏不能乱，慎终如始抓实防汛防台后半篇各项工作，全力守护人民群众的绝对安全，确保社会大局持续平稳有序。

市委常委、组织部部长吕伯军，市人大常委会副主任白洪楞到会指导。平阳县领导孟晓斌、陈桂雷、李阳阳、屠霁霞、洪志亮参加会议。

孟晓斌指出，本轮台风防御期间，平阳县各乡镇和部门闻令而动、协同作战，取得的阶段性工作成效值得肯定，他向奋战在防汛防台一线的党员干部和志愿者表示慰问，对广大干部家属和志愿者的支持奉献表示感谢。台风过境不等于风险解除，防汛救灾工作仍处于关键攻坚阶段，要压实工作责任，立足保安全、除隐患、促恢复的理念，统筹抓好灾后各项收尾与巩固提升工作，全面复盘总结经验教训，以严实作风守牢安全发展底线。

孟晓斌强调，要聚焦重点、精准发力，扎实做好防汛防台后半篇文章。要保持县乡两级防汛指挥部的高效联动运行，各指挥单元和职能专班要各司其职、密切配合，保持指挥体系顺畅、调度高效、响应及时，确保防汛救灾工作不脱节、不断档。要重中之重做好人员安全返回工作，结合各地受灾现状、风险点位分布等情况，分区域科学评估风险等级，分类分批、稳妥组织群众返乡，做深做透群众生活保障和安抚疏导工作，确保返乡工作暖心到位、细致周全。要稳妥规范推进“五停”恢复工作，因地制宜、精准研判各地灾后恢复条件，在绝对安全的前提下，分类施策有序恢复城乡正常生产生活秩序，坚决杜绝“一刀切”式恢复。要全面细致开展灾情统计核查，重点对辖区道路桥梁、电力管线、水利工程、地质灾害点、在建工程、老旧房屋等重点领域、关键点位开展拉网式排查，严防次生、衍生灾害发生。要做好宣传和信息发布工作，及时权威发布防汛救灾、隐患整治、灾后恢复、民生保障等工作进展，积极营造共抗灾情、共促恢复的良好氛围。

来 源：平阳发布

原标题： 平阳召开台风“巴威”防御工作会商调度会

记者：张蔚旻

本文转自：温州新闻网 66wz.com