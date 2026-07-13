文成县委书记罗招政督查9号台风“巴威”灾后恢复工作情况

文成发布 2026-07-13 09:38:28

7月12日下午，文成县委书记罗招政前往百丈漈镇、南田镇督查9号台风“巴威”灾后恢复工作情况，实地察看人员回迁、农业受灾、排涝除险和文物保护等情况，并看望慰问受灾群众及奋战在一线的基层干部和抢修人员。

7月12日下午，文成县委书记罗招政前往百丈漈镇、南田镇督查9号台风“巴威”灾后恢复工作情况，实地察看人员回迁、农业受灾、排涝除险和文物保护等情况，并看望慰问受灾群众及奋战在一线的基层干部和抢修人员。文成县领导张呈念、王荣华、张敏等参加。

罗招政在百丈漈镇长垄村实地了解整村转移群众的返回进度及村庄隐患排查等情况

罗招政首先来到百丈漈镇长垄村，实地察看了解整村转移群众的返回进度、安置保障及村庄隐患排查等情况。他指出，要以“安全第一”为原则，在风险隐患全面排除、房屋安全评估达标的前提下稳妥组织群众有序返回，确保群众回得放心、住得安心。

随后，罗招政来到南田镇兰氏家庭农场，与农场负责人面对面交流，仔细询问受灾面积、保险投保及当前采取的自救措施。他要求相关部门和属地乡镇迅速组织技术力量下沉，精准核灾定损，加快农业保险理赔进度，努力帮助果农减少损失，切实稳住农业“基本盘”。

在南田镇新南村，罗招政察看了解低洼地带积水、排水排涝等情况

在南田镇新南村，罗招政察看了解低洼地带积水、排水排涝情况。他指出，要迅速组织力量打通竹节沟、疏浚断头渠，恢复水系畅通，同时针对此次内涝暴露的短板弱项，全面增强区域防汛排涝韧性，保障群众安全度汛。

罗招政还前往南田镇新宅村，实地察看元代古渠周边水情及渠体受保护情况，详细听取文物古迹防台防汛工作汇报。他强调，文物是不可再生的宝贵资源，要迅速组织专业人员对古渠及周边地质情况进行全面“体检”与评估，对受暴雨冲刷可能产生的安全隐患进行紧急加固排险，进一步完善全县文物古迹的防灾减灾应急预案，切实筑牢文物安全防护网。

来 源：文成发布

原标题： 罗招政督查9号台风“巴威”灾后恢复工作情况

记者：夏季 夏晓强 郑坚坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com