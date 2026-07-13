扎实做好防台“后半篇文章” 文成县召开9号台风“巴威”防御调度会

文成发布 2026-07-13 09:38:28

7月12日，在省市防汛防台调度会议结束后，文成县第一时间召开续会，迅速贯彻落实省市会议精神，视频连线各乡镇，对台风登陆后生产生活恢复、次生灾害防范、人员安全返回等各项工作进行全面部署。

7月12日，在省市防汛防台调度会议结束后，文成县第一时间召开续会，迅速贯彻落实省市会议精神，视频连线各乡镇，对台风登陆后生产生活恢复、次生灾害防范、人员安全返回等各项工作进行全面部署。市政协副主席徐有平到会指导。文成县委书记罗招政，县委副书记、县长杨德听，县领导张呈念、范学序、赵嵘、郑宁、王建等参加会议。

会议听取了各乡镇受台风影响及后续处置工作等情况汇报。

罗招政充分肯定了前一阶段文成县防汛防台工作成效，认为面对台风“巴威”的严峻考验，全县上下闻令而动、奋力抗击，呈现出全员进岗到位快、指挥调度体系强、隐患排查覆盖广、人员转移力度大、安置服务管理优、感人事迹典型多、社会动员氛围浓的良好工作局面。下一步，必须慎终如始扎实做好防台“后半篇文章”。要在转移群众返回前，一村一户评估风险，扎实细致做好安全隐患评估，守牢安全底线；要根据响应等级情况，分批分类组织引导群众有序返回，坚决做到不安全不返回；要按需逐步解除“五停”，稳妥推进复工复产，恢复正常生产生活秩序；要及时抓好灾情处置，快速推进道路、电力、通信等基础设施抢修及农业救灾工作，尽快消除灾害影响；要密切关注后续强降雨等天气变化，保持应急指挥持续运转；要分类做好总结复盘，提炼经验、查找短板，不断提升防灾减灾救灾能力。

杨德听强调，各乡镇、部门要切实扛牢政治责任，全面深入一线开展查灾核灾，精准统计各项灾情数据，统筹调度好各方应急救援力量，对需要上级力量支持的事项及时报告，并围绕地质灾害隐患点、城市内涝易发区、老旧危房等薄弱环节，全面深入开展安全隐患排查整治，切实做到隐患查不清不放过，问题整改不到位不松手，坚决守牢人民群众生命财产安全底线。

来 源：文成发布

原标题： 扎实做好防台“后半篇文章” 我县召开9号台风“巴威”防御调度会

记者：夏季 魏为强

本文转自：温州新闻网 66wz.com