永嘉县委书记吴呈钱检查指导灾后恢复工作并看望慰问一线工作人员

永嘉发布 2026-07-13 09:38:28

7月12日，永嘉县委书记吴呈钱先后赴枫林、鹤盛、云岭等地检查指导受台风“巴威”影响情况和灾后恢复工作，并看望慰问一线工作人员。

7 月 12 日，永嘉县委书记吴呈钱先后赴枫林、鹤盛、云岭等地检查指导受台风“巴威”影响情况和灾后恢复工作，并看望慰问一线工作人员。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，继续发扬连续作战、敢打硬仗的优良作风，有序开展雨后复查，抓好应急处置和后续防范，严防次生灾害发生，最大限度把台风“巴威”过境降雨造成的损失降到最低。

受第 9 号台风 “ 巴威 ”影响， 永嘉 县遭遇持续强降雨，各地 出现不同程度 内涝 。上午，吴呈钱 来到 枫林镇江枫村，在该村入口处，通村道路受淹无法正常通行，部分农作物、房屋受淹，沿线低洼地带已拉起警戒线。为精准掌握受灾底数，吴呈钱趟水进村， 察看 道路、农田、房屋等受损情况 ， 实地了解村内群众避险以及安置情况，要求 乡镇村社干部 把群众安危放在心上，迅速下沉排查安全隐患，及时劝离 进入 危险区域 的群众 ，通过织密干群联动安全防护网，确保人民群众生命财产安全。

下午，吴呈钱先后来到岩头镇音乐滩地公园、鹤盛镇中心小学临时避灾安置点、云岭乡南陈温泉小镇，察看了景区景点受灾情况，以及避灾安置点的 物资储备、 食宿保障与安全管理，并亲切慰问奋战在一线的抢险救援人员、基层干部和工作人员，对大家不畏艰险、冲锋在前、日夜奋战的奉献精神表示充分肯定，鼓励大家继续发扬连续作战、敢打硬仗的优良作风，保持昂扬斗志、坚守岗位履职，平稳有序推进灾后恢复各项工作。

检查中，吴呈钱强调，台风过境不等于危险解除，当前风雨影响尚未完全消除，后续防范工作不能有丝毫松懈。各地各部门要全面排查各类风险隐患，加强会商研判和预报预测，紧盯高边陡坡、临水临崖的交通道路，小流域山洪、地质灾害等重点防范区，加密巡查频次，严防次生灾害，做到隐患早发现、早处置、早消除。要抓实灾后恢复，全面开展水电路网等基础设施巡检维护，加快修复受损道路、管网及公共设施，全力保障城乡生产生活秩序稳定。要加强景区景点安全管理，对民宿农家乐、网红打卡点、旅游道路等进行全面排查，尽快恢复景区面貌，同时做好游客咨询答疑和引导工作，防止游客进入危险区域，以安全规范、整洁有序的全新面貌迎接暑期旅游旺季。

来 源：永嘉发布

原标题： 吴呈钱检查指导灾后恢复工作并看望慰问一线工作人员

记者 范海国 厉定武 陈胜豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com