鹿城区台风“巴威”防御工作会商调度会召开

鹿城发布 2026-07-13 09:38:28

7月12日上午，省、市相继召开台风“巴威”防御工作会商调度会，鹿城随后召开续会，视频连线各街镇，对台风过境后的恢复工作进行研判和调度。

7月12日上午，省、市相继召开台风“巴威”防御工作会商调度会，鹿城随后召开续会，视频连线各街镇，对台风过境后的恢复工作进行研判和调度。鹿城区委书记张崇波强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照“汛期不过、检查不停、整改不止”要求，扎实做好防台“后半篇文章”，彻底打赢防御台风“巴威”这场大仗硬仗。区领导何占宇、张伟、潘青来出席会议。

今年第9号台风“巴威”先后于11日23时20分、12日0时前后在台州玉环、温州乐清登陆。全区上下闻汛而动、昼夜坚守，预案执行环环相扣，应急响应高效协同，社会秩序保持平稳有序。张崇波向奋战在防台一线的工作人员表示慰问。他说，台风登陆不等于风险解除，要锚定“一个目标、四个宁可”，坚持思想不松懈、力度不减弱、标准不降低，把工作重心从应急抢险转向灾后恢复和风险防范，确保恢复工作高效有序、风险防控常抓不懈，善始善终打好防汛救灾主动仗。

张崇波强调，要严查隐患筑牢安全堤，坚决克服麻痹思想，对地质灾害风险防范区等关键部位进行“拉网式”复查，加快基础设施清理修复，坚决把险情消灭在萌芽状态。要有序组织人员回流，坚持分批分类、有序返回的原则，做好安置点“后半程”暖心服务，用心用情做好食宿保障、医疗救护和心灵安抚，真正做到“转得出、安得稳、回得顺”。要保障有序复工复产，分行业、分区域、分时段落实好“五停”解除方案，优先保障交通等重点环节，实现防御应急向生产生活的无缝衔接。要切实提升实战水平，梳理复盘经验做法，查找薄弱环节和堵点痛点，进一步提升城市防灾减灾能力和精细化管理水平，确保面对下一次考验时从容应战、不打乱仗、紧密协作。要做好平安稳定工作，统筹抓好安全生产、消防安全等重点领域风险防范，高度重视民生领域信访化解，传播鹿城正能量，有序推进经济运行各项工作，为鹿城高质量发展筑牢安全屏障。

来 源：鹿城发布

原标题： 全区台风“巴威”防御工作会商调度会召开

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com