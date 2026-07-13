瑞安发布 2026-07-13 09:34:03

7月11日，省、温州市相继召开台风“巴威”防御工作调度会，会后，瑞安市迅速召开续会，视频连线各乡镇（街道），深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省、温州市部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，严阵以待、严密布防、严防死守，坚决守住“三条底线”，进一步研判形势、压实责任，对台风“巴威”防御重点工作进行再动员、再部署。

7月11日，省、温州市相继召开台风“巴威”防御工作调度会，会后，瑞安市迅速召开续会，视频连线各乡镇（街道），深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省、温州市部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，严阵以待、严密布防、严防死守，坚决守住“三条底线”，进一步研判形势、压实责任，对台风“巴威”防御重点工作进行再动员、再部署。温州市委常委、市纪委书记、监委主任傅智超和温州市人大常委会副主任冯金考在瑞指导并参加调度会。瑞安市领导李剑锋、陈汉存、徐龙升、朱建芳、谢钦巨等在市应急指挥部参会。

会议指出，要坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维和极限思维，从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量，严阵以待、严密布防、严防死守，坚决打赢防汛防台大仗硬仗，全力保障人民群众生命财产安全。

会议指出，要立足“防大汛、抢大险、救大灾”，抓实抓细各项防御备战工作。科学统筹调配应急救援力量，优化力量布局、细化分工协作，前置抢险队伍、设备、物资，重点紧盯地质灾害隐患点、低洼地带、危旧房屋、在建工程、沿海堤坝等高危关键点位，强化巡查值守、动态排查、应急处置，健全快速响应、联动处置机制，确保突发险情第一时间发现、第一时间处置、第一时间化解；要强化气象监测预警预报，密切跟踪台风路径、风力、雨情变化，精准研判台风发展态势及衍生风险，细化分级预警提示，精准推送预警信息，为全市防汛防台科学决策、精准施策提供坚实数据支撑。

会议强调，要做实做细宣传引导和信息发布工作，高频滚动发布官方权威信息，主动更新防台进展、主动回应社会关切，引导群众提高警惕、行动起来，打好防汛防台主动仗。各级各部门要各就各位、严阵以待，落实24小时专人值班值守，动态研判台风形势，针对性落实防台措施，临机处置突发情况，进一步调动全社会力量，最大程度凝聚全社会齐心协力共抗台风的信心和共识。

来 源：瑞安发布

原标题： 瑞安市召开9号台风“巴威”防御工作会商调度会议：坚决打赢防汛防台大仗硬仗 切实保障人民群众生命财产安全

记者：黄丽云/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com