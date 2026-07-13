泰顺发布 2026-07-13 09:35:15

7月12日，在省市防汛防台调度会议结束后，泰顺第一时间召开续会，严格对照省市部署要求，以视频形式连线各乡镇，对台风过境后的后续任务和生产生活恢复工作作出全面部署。

7月12日，在省市防汛防台调度会议结束后，泰顺第一时间召开续会，严格对照省市部署要求，以视频形式连线各乡镇，对台风过境后的后续任务和生产生活恢复工作作出全面部署。市委常委、统战部部长汪驰，市政协副主席胡荣党到会指导。泰顺县领导张银贵、陈钷、钟政添参加会议。

汪驰充分肯定泰顺县前期防汛防台各项工作取得的扎实成效。他指出，面对严峻风雨考验，泰顺上下统一思想、快速响应，严格落实省市工作部署，立足泰顺山区县地理特点与历年防灾教训，统筹各方力量高效推进防御处置，全域风险排查精准高效、人员转移处置机制成熟完善、重点领域防控靶向发力、应急保障体系坚实有力，整体工作平稳有序、成效突出。当前次生地质灾害风险仍不容忽视，全县上下不可有丝毫松懈麻痹，要严明防汛工作纪律，持续保持攻坚态势，健全常态化风险排查整治机制，以底线思维、极限思维抓实抓细各项防汛防台举措，扎实做好防汛防台 “后半篇文章”。

泰顺县委书记张银贵向连续奋战在防台抢险救灾一线的广大党员、干部和群众表示慰问，勉励大家发扬连续作战精神，提高调度运转效能，按照风情雨情灾情动态变化，落实省市相关要求，精准科学调整防灾减灾和抢险救援措施，全力守护群众生命财产安全。针对台风过境后的重点工作，张银贵强调，要紧盯灾害隐患常态巡查，常态化开展全域隐患排查，重点紧盯山洪、山体滑坡、房屋坍塌、树木倒伏等灾害衍生风险，加大老旧房屋、山塘水库、地质灾害点、在建工地等重点区域巡查频次，动态排查新增安全隐患，做到风险早发现、早处置。要强化回流人员动态管控，高效组织受转移群众安全有序返回，同步配套暖心服务，通过短信告知、上门沟通等方式传递安全提醒与慰问关怀，第一时间对安置场所全面清扫、消杀整理。要强化应急救援快速响应，高效处置各类险情灾情，科学统筹调度救援力量、物资装备，有序组织抢险救援作业，优先抢修道路交通、民生保障等基础设施，最大限度降低灾害损失、守护群众安全。在全面评估和落实安全措施的前提下，有序放开“五停”措施，同步加强民生保障各项工作，尽快恢复正常生产生活秩序。要全面复盘总结工作经验，以本次防台处置为契机开展全流程复盘梳理，全面总结工作亮点，精准查摆转移安置、应急调度、群众沟通等环节短板弱项，针对性优化应急处置、群众转移、灾后回迁整套工作流程，完善防汛防台长效管控机制，持续夯实县域防灾减灾安全防线。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺9号台风“巴威”防御调度会召开 扎实做好防汛防台“后半篇文章”

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com