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泰顺9号台风“巴威”防御调度会召开 扎实做好防汛防台“后半篇文章”

泰顺发布 2026-07-13 09:35:15
7月12日，在省市防汛防台调度会议结束后，泰顺第一时间召开续会，严格对照省市部署要求，以视频形式连线各乡镇，对台风过境后的后续任务和生产生活恢复工作作出全面部署。

7月12日，在省市防汛防台调度会议结束后，泰顺第一时间召开续会，严格对照省市部署要求，以视频形式连线各乡镇，对台风过境后的后续任务和生产生活恢复工作作出全面部署。市委常委、统战部部长汪驰，市政协副主席胡荣党到会指导。泰顺县领导张银贵、陈钷、钟政添参加会议。

汪驰充分肯定泰顺县前期防汛防台各项工作取得的扎实成效。他指出，面对严峻风雨考验，泰顺上下统一思想、快速响应，严格落实省市工作部署，立足泰顺山区县地理特点与历年防灾教训，统筹各方力量高效推进防御处置，全域风险排查精准高效、人员转移处置机制成熟完善、重点领域防控靶向发力、应急保障体系坚实有力，整体工作平稳有序、成效突出。当前次生地质灾害风险仍不容忽视，全县上下不可有丝毫松懈麻痹，要严明防汛工作纪律，持续保持攻坚态势，健全常态化风险排查整治机制，以底线思维、极限思维抓实抓细各项防汛防台举措，扎实做好防汛防台 “后半篇文章”。

泰顺县委书记张银贵向连续奋战在防台抢险救灾一线的广大党员、干部和群众表示慰问，勉励大家发扬连续作战精神，提高调度运转效能，按照风情雨情灾情动态变化，落实省市相关要求，精准科学调整防灾减灾和抢险救援措施，全力守护群众生命财产安全。针对台风过境后的重点工作，张银贵强调，要紧盯灾害隐患常态巡查，常态化开展全域隐患排查，重点紧盯山洪、山体滑坡、房屋坍塌、树木倒伏等灾害衍生风险，加大老旧房屋、山塘水库、地质灾害点、在建工地等重点区域巡查频次，动态排查新增安全隐患，做到风险早发现、早处置。要强化回流人员动态管控，高效组织受转移群众安全有序返回，同步配套暖心服务，通过短信告知、上门沟通等方式传递安全提醒与慰问关怀，第一时间对安置场所全面清扫、消杀整理。要强化应急救援快速响应，高效处置各类险情灾情，科学统筹调度救援力量、物资装备，有序组织抢险救援作业，优先抢修道路交通、民生保障等基础设施，最大限度降低灾害损失、守护群众安全。在全面评估和落实安全措施的前提下，有序放开“五停”措施，同步加强民生保障各项工作，尽快恢复正常生产生活秩序。要全面复盘总结工作经验以本次防台处置为契机开展全流程复盘梳理，全面总结工作亮点，精准查摆转移安置、应急调度、群众沟通等环节短板弱项，针对性优化应急处置、群众转移、灾后回迁整套工作流程，完善防汛防台长效管控机制，持续夯实县域防灾减灾安全防线。

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原标题： 泰顺9号台风“巴威”防御调度会召开 扎实做好防汛防台“后半篇文章”

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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