洞头发布 2026-07-13 09:37:34

7月12日，洞头区召开9号台风“巴威”防御调度会。

7月12日，洞头区召开9号台风“巴威”防御调度会。市人大常委会副主任项伟胜到会指导。洞头区委书记郭云强主持会议并讲话，强调要深入贯彻落实省、市关于防汛防台工作的部署要求，精准分析研判当前形势，科学有序调整各项防控举措，真正把责任扛在肩上，把群众放在心中，做到毫不松懈、善始善终，坚决打赢9号台风“巴威”防御硬仗。洞头区领导何莉平、刘素婷等参加会议。

会议视频连线了各街道（乡镇），对下步防汛防台工作进行细化部署。

项伟胜强调，当前防汛防台工作已经度过最严峻、最艰难的阶段，但仍不能产生丝毫松懈麻痹情绪。各级各部门必须始终保持高度警惕，继续牢牢绷紧防汛防台这根弦，以“时时放心不下”的责任感持续抓好各项防御应对措施，科学统筹、周密部署、有序推进后续各项工作，对可能发生各类次生灾害的风险点进行再梳理、再研判、再整治，做到早发现、早预警、早处置，全力以赴保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

郭云强要求，要精准研判台风过后的风险趋势，密切关注雨情、水情、地质变化动向，紧盯地质灾害、城市内涝、渔船管控、海上养殖等重点风险领域，持续开展拉网式隐患排查，对发现的问题第一时间落实整改处置。要科学有序调整防控举措，根据天气变化和风险等级，按照相关规范，精准落实避险群众返程、企业复工复产等方面的引导服务，在坚持民生优先、严格做好风险管控的前提下，分批解除“五停”措施，尽快恢复正常生产生活秩序。要保持应急值守状态不松懈，严格落实值班带班制度，及时做好应急处置准备，用干部的辛苦指数换取群众的安全指数，彻底打赢台风防御攻坚硬仗。

何莉平要求，要同步做好受灾情况统计核查，按照相关政策落实好受灾群众帮扶救助举措，帮助群众尽快恢复生产生活。要加快推进灾后损毁基础设施的抢修，抓紧疏通道路、管网，恢复供水、供电、通讯，保障群众基本生产生活需求，为全区复工复产提供坚实保障。

来 源：洞头发布

原标题： 我区召开9号台风“巴威”防御调度会：科学有序调整防控举措 坚决打赢台风防御硬仗

记者：林锐 郑树

本文转自：温州新闻网 66wz.com