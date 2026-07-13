上半年全国铁路发送旅客23.48亿人次

中国铁路微信公众号 2026-07-13 09:51:49

2026年上半年，全国铁路累计发送旅客23.48亿人次、同比增长5.0%，创历史同期新高。

今年以来，中国国家铁路集团有限公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，积极适应旅客多样化的出行需求，精准高效投放运力资源，创新客运产品供给，落实便民利民惠民举措，提升站车服务品质，有力服务保障了旅客平安便捷温馨出行，2026年上半年，全国铁路累计发送旅客23.48亿人次、同比增长5.0%，创历史同期新高。

一是客运能力供给精准高效。统筹高速铁路和普速铁路资源，精心制定列车开行方案，加大客运能力投放，全国铁路日均安排开行旅客列车11468列，同比增加630列、增长5.8%。充分运用铁路12306售票和候补购票大数据，动态分析出行需求，及时在热门方向和区段增加运力，圆满完成春运和清明、五一、端午假期运输组织，较好地服务了旅客假期出行。5月1日全国铁路发送旅客2484.4万人次，创单日旅客发送量历史新高。加强跨境客运组织，中老铁路发送跨境旅客18.8万人次、同比增长25.9%，广深港高铁发送跨境旅客1696.2万人次、同比增长13.8%。开好中俄、中越、中蒙、中朝国际旅客列车，促进跨境人员往来和经贸交流。积极适应国家过境免签政策带来的客流增长，为外籍旅客出行提供便利，全国铁路发送外籍旅客1231.4万人次、同比增长33.6%。保持普速旅客列车开行规模，开好公益性“慢火车”和乡村振兴列车，保障铁路运输的普惠性、均衡性、可及性。

二是铁旅融合发展成效显著。落实商务部、文化和旅游部与国铁集团等8个单位推出的促进铁路与旅游融合发展、扩大服务消费的15项举措，坚持火车向着景区开，主动对接各地文旅部门，大力推动铁旅融合发展，精心安排开行各具特色的旅游列车，串联沿线美食美景和人文名胜，开行“熊猫专列”“长三角之星”“中原铁道·大河之南号”“闽赣风华”“新东方快车”等旅游专列，常态化开行泰山至邯郸间的“齐鲁1号”文物研学列车、上海至杭州间的“南湖·1921”、昆明至丽江至大理间的“双层民俗文化列车”、乌鲁木齐至阿勒泰间的“中国雪都·我的阿勒泰”等旅游专线，为旅客提供多样化的出行选择和高品质的旅行体验，满足多样化的旅行需求，激活旅游消费潜能，促进旅游经济、银发经济发展。上半年，全国铁路累计开行旅游列车1797列，其中旅游专列967列、旅游专线830列。精准对接各地赛事、展会、文艺演出活动安排，定制化开行“歌迷专列”“球迷专列”等445列，激活“主题列车+”经济，吸引新兴客流，有效拉动沿线文旅消费，促进了服务消费扩能提质。

三是旅客出行体验持续提升。全面落实2026版国铁集团《铁路旅客运输规程》，优化旅客误乘误降、联程车票、学生优惠票等相关服务措施。完善铁路12306系统功能，推出老年旅客电话订票服务、误购车票限时免费退票等一系列便民利民惠民举措，提升旅客购票体验。拓展旅游计次票覆盖范围，已推出26款产品，儿童旅客可购买旅游计次票，家庭出行、亲子旅游更加实惠。在京张高铁北京北至崇礼间沿途各站提供“自行车随身行”服务，“静音车厢”服务拓展至超8000列动车组列车，“爱宠行”服务拓展至163座高铁车站、364趟动车组列车，“轻装行”服务覆盖212座车站。铁路畅行码覆盖所有动车组列车，全国120个车站可实现便捷换乘，94个车站提供互联网订餐服务，打造动车组餐饮特色品牌，提升列车餐饮服务品质，努力为旅客提供“一盒好饭”。做好老幼病残孕等重点旅客服务，提升响应效率和服务品质，加强高峰时段、重点部位和站内便捷换乘引导服务，保障旅客安全有序乘降。强化文明出行宣传引导，广泛开展志愿者服务活动，联合文旅部门开展“我的铁路风景”主题宣传活动，营造了温馨和谐的旅行环境。

四是铁路运输保持安全稳定。坚持人民至上、生命至上、安全第一的理念，加强与气象、水利等部门联系，及时关注各地天气变化情况，积极应对强降雨、台风、地震等极端天气和自然灾害，及时调整旅客列车开行方案，提前采取停运、限速、迂回等避险措施，主动规避安全风险。加大防洪防汛工作力度，组织铁路干部职工加强线路巡查、设备检修、旅客服务等工作，深入排查各类隐患，落实落细各项安全保障措施，确保铁路大动脉安全畅通。针对突发客流，及时增加安检、验证通道，优化进出站流线，在关键处所增加引导力量，确保安全有序乘降。加大安检查危力度，配合铁路公安机关有力打击违法犯罪行为，净化治安环境。

进入暑期后，旅客探亲、旅游、商务等出行需求增加，铁路部门将密切关注客流变化情况，及时分析铁路12306大数据，在重点区域和时段及时增加运力投放，落实各项便民利民惠民举措。严格落实汛期安全行车各项措施，加强险情监测预警，坚持安全导向和主动避险原则，根据气象会商和风险评估情况，及时优化调整旅客列车开行方案，做好应急救援准备，全力保障广大旅客平安有序温馨出行。

来 源：中国铁路微信公众号

原标题： 上半年全国铁路发送旅客23.48亿人次

本文转自：温州新闻网 66wz.com