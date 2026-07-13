新华网 2026-07-13 09:48:24

没有黑马，也没有偶然。本届世界杯开赛前国际足联排名前四的球队齐聚四强。半决赛上，阿根廷对阵英格兰队；法国迎战西班牙队。

没有黑马，也没有偶然。本届世界杯开赛前国际足联排名前四的球队齐聚四强。半决赛上，阿根廷对阵英格兰队；法国迎战西班牙队。

这4支球队合计7次夺得世界杯冠军——阿根廷3次、法国2次，英格兰和西班牙各一次。世界杯最后阶段，留下的4支球队不仅底蕴深、阵容厚，也都特别懂得如何赢球。

法国对西班牙，是效率与控制之争。

法国队连续3届世界杯闯入四强，延续着近年来在大赛中的惊人稳定性。本届世界杯淘汰赛，他们先后击败瑞典、巴拉圭和摩洛哥队，3场比赛均未失球。法国队并不执着于控球，也不需要长时间围攻。姆巴佩、登贝莱等前场球员进攻创造力十足，而且反击效率惊人。这支法国队最可怕之处就在于，总能在转瞬之间把对手的一次失误变成致命一击。

7月9日，在美国波士顿体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛四分之一决赛中，法国队对阵摩洛哥队。图为法国队球员姆巴佩在比赛中庆祝进球。新华社记者 胡星宇 摄

西班牙队更具体系感。从完胜奥地利，到淘汰葡萄牙，再到险胜比利时，他们依靠高位压迫、快速传递和持续控球掌握比赛。面对比利时，西班牙此前坚固的防线首次出现松动，但新任“锦鲤”梅里诺的制胜球也说明，这支球队不仅会控制过程，同样有能力解决僵局。

两队此前在世界杯上仅交手一次。2006年八分之一决赛，齐达内领衔的法国队3:1击败西班牙。20年后再相遇，西班牙已从昔日追赶者变成欧洲足球的体系标杆，法国则成长为最成熟的淘汰赛球队之一。

7月10日，在美国洛杉矶体育场进行的2026美加墨世界杯足球赛淘汰赛四分之一决赛中，西班牙队2比1战胜比利时队，晋级半决赛。图为西班牙队球员在比赛后。新华社记者 吴晓凌 摄

阿根廷对英格兰，是历史、性格与耐心的较量。

两队此前5次在世界杯相遇，留下了马拉多纳的“上帝之手”等名场面。英格兰在交锋中取得3胜，阿根廷常规时间赢下一场，另一次战平后通过点球大战晋级。如今双方在世界杯赛场时隔24年再相遇，并将第一次在世界杯半决赛碰面。

卫冕冠军阿根廷本届赛事并非一路平稳。面对埃及，他们在最后阶段连入3球，完成从0:2到3:2的逆转；四分之一决赛又被瑞士拖入加时赛。不过，这支坚韧的球队知道如何放慢节奏、消耗对手，也知道如何把一次机会变成决定性的瞬间。

7月11日，在美国堪萨斯城进行的2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛四分之一决赛中，阿根廷队3比1战胜瑞士队，晋级半决赛。图为阿根廷队球员恩佐（上）庆祝队友阿尔瓦雷斯在加时赛中打进球队第二个进球。新华社记者 曹灿 摄

英格兰同样是在险境中走到四强。3场淘汰赛面对刚果（金）、墨西哥和挪威，他们都只以一球优势过关。尽管球队没有展现出绝对统治力，但已反复证明他们拥有足够的体能、拼劲和球星能力。

展望这场对决，英格兰需要提速，利用冲击力把比赛带入开放状态；阿根廷则要努力降速，把较量变成一场耐心、经验和细节的消耗战。综合来看，这场半决赛，节奏越快，英格兰机会越大；节奏越慢，阿根廷越接近自己熟悉的赢球方式。

7月11日，在美国迈阿密进行的2026年美加墨世界杯足球赛淘汰赛四分之一决赛中，英格兰队2比1战胜挪威队，晋级半决赛。图为英格兰队球员哈里·凯恩（右）、贝林厄姆在比赛后向球迷致意。新华社记者 黄宗治 摄

四强之间并无明显的实力鸿沟，但风格各异。法国有速度和效率，西班牙有控制和体系，阿根廷有经验和韧性，英格兰有活力和冲击力。不同的足球哲学将在半决赛正面碰撞，而决定谁能走到最后的，既是优势的发挥，也会是对细节的把握。

终场哨响之前，一切皆有可能。

来 源：新华网

原标题： 旧恩怨与新秩序的碰撞——美加墨世界杯半决赛前瞻

记者 赵建通、吴俊宽

本文转自：温州新闻网 66wz.com