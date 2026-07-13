新华网 2026-07-13 09:49:53

美军中央司令部于美国东部时间11日晚些时候宣布，美军当天打击了约140个伊朗军事目标。伊朗则对美国在中东地区的目标发动一系列打击，以回应美军袭击。在霍尔木兹海峡通行情况方面，美军称该海峡“通行仍在继续”，伊朗方面则称海峡目前无法通行。

美军中央司令部于美国东部时间11日晚些时候宣布，美军当天打击了约140个伊朗军事目标。伊朗则对美国在中东地区的目标发动一系列打击，以回应美军袭击。在霍尔木兹海峡通行情况方面，美军称该海峡“通行仍在继续”，伊朗方面则称海峡目前无法通行。

美军中央司令部在社交媒体发布帖文说，美军于美国东部时间11日19时15分开始对伊朗发起打击。美军当天完成了本周对伊朗的第三次打击，美军打击了约140个伊朗军事目标。

多家伊朗媒体当地时间12日报道，伊朗南部格什姆岛、恰巴哈尔港、布什尔省和西南部胡齐斯坦省多地当天遭美国袭击。伊朗东南部克尔曼省南部高地一座通信塔遭美军袭击，造成2人受伤。

伊朗伊斯兰革命卫队海军12日凌晨宣布，霍尔木兹海峡即日起关闭，直至另行通知以及美国停止干涉这一地区为止。

伊朗对美国在中东地区的目标发动一系列打击，以回应美军袭击。伊朗伊斯兰革命卫队宣布用导弹打击了美军卡塔尔乌代德空军基地。革命卫队还摧毁了位于阿曼杜库姆港的美国航母后勤保障中心和加油平台。革命卫队公共关系部门当天早些时候称，革命卫队打击了美军在约旦的一个空军基地。

卡塔尔内政部说，12日拦截来袭的伊朗目标时产生的弹片造成包括一名儿童在内的3人受伤。卡塔尔交通部同日发布公告，建议公民即日起暂停所有海上活动。

据约旦通讯社12日报道，当天有3枚从伊朗发射的导弹落入约旦境内，但未造成人员伤亡。

科威特军方12日在社交媒体上发表声明说，科威特武装部队正在应对敌方空袭，公众听到的爆炸声是防空系统拦截敌方攻击所致。

阿联酋外交部同日发表声明谴责伊朗再次使用导弹和无人机袭击中东多国。

巴林内政部12日称拉响防空警报。

阿曼通讯社12日报道说，阿曼北部、濒临霍尔木兹海峡的穆桑代姆省多个地点遭无人机袭击。阿曼方面召见伊朗驻阿曼大使，就阿曼多地遭无人机袭击一事向伊方发出正式抗议照会。

巴基斯坦外交部当地时间12日发布声明表示，巴副总理兼外交部长达尔呼吁美国和伊朗保持克制，遵循美伊谅解备忘录内容，推动局势降温。

在霍尔木兹海峡通行情况方面，美军中央司令部于美国东部时间12日上午在社交媒体上发文称，该海峡的“通行仍在继续”。不久后，伊朗波斯湾海峡管理局在社交媒体发布公告称，霍尔木兹海峡目前无法通行。待局势平静后，将恢复审核海峡通行申请，并按计划发放必要的许可证。

美国总统特朗普于美国东部时间12日在接受美国全国广播公司采访时称，霍尔木兹海峡是畅通的。

由美国主导的联合海上信息中心此前发布通报称，尽管伊朗声称霍尔木兹海峡已关闭，但靠近阿曼一侧的南部航道仍可使用，并已可双向通行。

来 源：新华网

原标题： 美军打击百余伊军事目标 海峡通行情况说法不一

本文转自：温州新闻网 66wz.com