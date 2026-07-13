中国“清凉制造”助力东南亚国家战高温

新华网 2026-07-13 09:51:37

近期，东南亚多国遭遇持续高温天气，制冷家电以及各类“清凉产品”迎来销售旺季。面对降温消暑需求，中国品牌凭借持续的技术创新、本地化研发以及日益完善的服务体系，为当地消费者带来应对酷暑的“清凉方案”。

近期，东南亚多国遭遇持续高温天气，制冷家电以及各类“清凉产品”迎来销售旺季。面对降温消暑需求，中国品牌凭借持续的技术创新、本地化研发以及日益完善的服务体系，为当地消费者带来应对酷暑的“清凉方案”。

7月1日，顾客（右）在马来西亚雪兰莪州的家电卖场了解海尔智能冰箱的产品信息。 新华社记者 陈泽国 摄

酷暑高温带动“清凉消费”

受厄尔尼诺现象影响，今年印尼多地旱季持续时间更长，高温和空气污染问题突出；马来西亚、越南等地也遭遇热浪，持续高温带动夏日清凉消费显著增长。

走进越南河内一家名创优品门店，便携风扇、降温颈圈、清凉湿巾、降温喷雾等产品摆放在热销位置。即将外出旅行的越南消费者黎黄挑中一把便携风扇。

黎黄告诉记者，中国品牌带来很多满足消费者需求的特色产品，价格合理，设计时尚，尤其受到年轻消费者欢迎。“如果没有这些产品，只能硬扛高温。”

相比便携降温用品，空调是东南亚家庭应对高温的“主力”。在马来西亚首家TCL品牌专卖店，店长张启文告诉记者，近期门店空调销量持续增长，不少消费者通过社交媒体了解中国品牌后到店体验产品。

这是7月2日在马来西亚雪兰莪州的家电卖场拍摄的TCL智能冰箱。 新华社记者 陈泽国 摄

印尼格力电器副总裁文侃告诉记者，消费者不仅关注空调制冷功能，更关注节能和健康相关功能。今年以来，格力变频空调销量同比大幅增长，节能已成为消费者最看重的产品价值之一。此外，新风、净化、自清洁等功能也受到关注。

6月29日，在印度尼西亚雅加达，顾客选购格力空调。 新华社记者 岑云鹏 摄

当地对于中国品牌的美誉度也在同步提高。印尼消费者伦德拉说：“中国品牌提供更多元化的选择，产品功能不断迭代升级，又省电节能，这正是最吸引我们的地方。”

欧睿国际咨询公司数据显示，近五年来，中国品牌在东南亚主要家电市场平均份额增至约两成，其中空调市场增长尤为明显，从约16%提高至约27%。

6月29日，在印度尼西亚雅加达，工作人员为办公楼安装中国品牌商用空调。 新华社记者 岑云鹏 摄

“中国智造”提供“东南亚方案”

面对东南亚常年高温、高湿、高盐雾等自然环境，以及电网条件、居住空间、生活习惯等方面的差异，中国企业持续推进本地化研发和制造，从优化耐高温、防腐蚀、宽电压等基础性能，到根据当地生活方式调整产品设计，再到结合消费者使用习惯持续进行技术迭代，为消费者提供更贴近生活的“东南亚方案”。

“马来西亚很多家庭厨房面积比较小，我们从中国总部引入Space Fit系列冰箱，机身厚度只有594毫米。”海尔马来西亚零售经理阿兹里·阿齐兹介绍，海尔还推出24公斤大容量洗烘一体机满足当地多人口家庭需求，以及支持节能模式和英语、马来语双语控制的空调产品。

这是7月1日在马来西亚雪兰莪州的家电卖场拍摄的海尔智能空调专区。 新华社记者 陈泽国 摄

前来TCL专卖店采购电器的阿米尔对记者说：“从在社交媒体刷到博主推荐、实地到店了解并购买尝试，再到关注产品根据本地化需求迭代，我能感受到中国品牌在本地市场十分用心。”

这种本地化思路，同样体现在中国企业完善海外研发和制造体系上。美的空调泰国研发中心开发部长杨亚新介绍，设计团队持续优化空调送风结构和节能功效，下半年将推出中高端迭代新品，把智能送风、舒适控风等新技术批量搭载上市。

越来越多中国品牌围绕东南亚家庭生活方式进行创新。家庭服务机器人品牌科沃斯东南亚及南亚市场营销总监林俊祥介绍，当地消费者喜欢使用酱料高温烹煮食物，厨房地面污渍顽固，公司主推的滚筒清洁技术能够有效清洁污渍，更加符合本地化生活场景。

相比过去“卖产品”，“中国智造”正提供“东南亚方案”以满足本地需求。文侃说：“这既是挑战，也是产业升级契机，有助于推动行业从‘满足功能’走向‘创造价值’。”

深耕本土打造产业生态

近年来，更多中国企业不仅持续推进本地化研发，还不断完善品牌、渠道、售后服务和人才培养体系，深耕当地市场。

顺应当地消费需求的新变化，中国企业正加速从销售产品向经营品牌转变，通过完善门店网络、售后体系和本地服务体系，持续增强消费者对中国品牌的信任度。阿兹里介绍，目前海尔在马来西亚已拥有70多家品牌专卖店，消费者可以现场感受智慧家庭解决方案。

在印尼，格力5月启动售后服务体系升级，确保消费者报修诉求等第一时间获得响应。格力还与印尼高校合作建立16个培训中心，培养暖通专业人才，为当地提供更加完善的服务保障。

“走向世界，重要的是融入当地、服务当地、共同成长。”文侃说，中国企业希望留下的不只是产品，更是一批本地技术人才、一个专业的安装和售后服务体系，让企业真正扎根当地，为消费者创造长期价值。

7月3日，在印度尼西亚中爪哇省淡目一家工厂，工人在生产线上组装格力空调。 新华社发（卡利拉摄）

林俊祥表示，近年来中企加大研发投入提升产品创新力和稳定性，并通过完善线上线下销售网络以及本地售后团队，与消费者建立长期信任关系。随着人工智能等技术获得更广泛应用，中国品牌不断丰富产品选择，也推动整个行业生态创新。

如今，随着中国企业从“卖产品”走向“建生态”、从“走出去”迈向“融进去”，中国品牌正为东南亚消费者创造更加舒适、美好的生活体验，更为中国制造高质量出海注入新活力。

7月8日，在位于泰国春武里府的美的泰国工厂，工人为测试完成的空调贴铭牌。 新华社记者 孙玮彤 摄

7月8日，在位于泰国春武里府的美的泰国工厂，工人为包装完成的空调贴标签。 新华社记者 孙玮彤 摄

7月8日，在位于泰国春武里府的美的泰国工厂，工人在流水线上工作。 新华社记者 孙玮彤 摄

来 源：新华网

原标题： 中国“清凉制造”助力东南亚国家战高温

记者 王嘉伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com