新华网 2026-07-13 10:07:09

德国救生协会12日发布的数据显示，受高温天气影响，德国6月至少有99人因溺水死亡，为2003年以来历年同期最高值。

德国救生协会12日发布的数据显示，受高温天气影响，德国6月至少有99人因溺水死亡，为2003年以来历年同期最高值。

根据统计数据，超过90%的死者为男性，其中多数为年轻人。大多数溺亡事故发生在湖泊和河流，发生在游泳池、运河和海里的较少。救援人员分析，许多人低估了水流湍急、入水前后温差等风险，不幸丧命。此外，游泳技能欠佳、过度自信、跳入浑浊水域等也被视为诱发事故的原因。

6月24日，在德国首都柏林，游客打伞乘坐游船。新华社记者朱一南摄

德国救生协会主席乌特·福格特说，这一情况令人担忧，若再次遭遇热浪，溺亡人数恐进一步攀升。该协会呼吁男性游泳者理性评估自身游泳能力，杜绝危险行为。

2003年6月，德国遭遇罕见热浪，当月溺亡人数为107人。

德国气象局统计数据显示，今年6月是德国有记录以来第二热的6月，仅次于2019年，其中26日至28日连续三天气温破纪录，最高达到41.7摄氏度。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所估算，德国6月份约有5100人死于与高温有关的因素，其中绝大多数死者是老年人。

来 源：新华网

原标题： 德国6月溺亡近百人 高温下“野泳”成主因

记者 张旌

本文转自：温州新闻网 66wz.com