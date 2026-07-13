新华网 2026-07-13 10:07:46

据日本媒体12日报道，日本约四分之一市区町村（相当于“市镇乡村”）2025年人口较2020年减少逾10%，最大降幅达34%。

据日本媒体12日报道，日本约四分之一市区町村（相当于“市镇乡村”）2025年人口较2020年减少逾10%，最大降幅达34%。

日本共同社将2025年日本人口普查结果同2020年数据进行对比，分析1892个市区町村的人口变化情况。结果显示，其中477个市区町村人口减少超10%，较2015年至2020年间的247个增加近一倍。在日本东北部岩手县、秋田县以及西部的高知县，超过半数市区町村出现人口大幅萎缩。

2025年8月14日，在日本东京，人们穿过马路。新华社记者贾浩成摄

人口降幅最大的是日本中部石川县珠洲市，减少幅度达34%。当地2024年遭遇大地震后，人口加速外流。另有6个市区町村人口下降超20%，其中冲绳县渡名喜村人口减少32.4%，石川县轮岛市人口减少26.6%。

日本总务省5月公布的人口数据显示，截至2025年10月1日，日本总人口约为1.2305亿，连续15年下降。日本厚生劳动省6月公布的人口动态统计数据显示，2025年日本国内的本国新生儿数量为67.1236万人，连续10年下降；总和生育率（平均每名育龄妇女生育子女数）为1.14。两项数据均创有统计以来的最低纪录。

来 源：新华网

原标题： 日本约四分之一城乡5年间人口减少逾10%

记者 王一帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com