新华网 2026-07-13 10:09:04

近期，极端天气多发频发，防汛形势严峻复杂。记者在采访中了解到，多地强化监测预警和应急救援准备，扎实做好防灾救灾各项工作，不断织密防汛“安全网”，守护人民群众生命财产安全。

近期，极端天气多发频发，防汛形势严峻复杂。记者在采访中了解到，多地强化监测预警和应急救援准备，扎实做好防灾救灾各项工作，不断织密防汛“安全网”，守护人民群众生命财产安全。

精准监测，关口前移

中央气象台7月12日18时继续发布暴雨橙色预警，并与水利部联合发布红色山洪灾害气象预警。

提高监测预报精准度，强化预警响应联动，是打好防汛“主动仗”的关键。多地通过科技赋能，加强精准监测，全力将防汛关口前移。

7月11日，在福建省福鼎市沙埕镇海边，宁德市气象局气象应急指挥车在采集第一现场气象数据。新华社记者 姜克红 摄

在天津，雨水情监测预报“三道防线”全面投入运用：6部测雨雷达全天候、全市域监测“云中雨”；138处雨量站、96处水文站、208处水位站全自动在线监测“落地雨”“河中水”；80台套无人机、无人船等应急测报装备保持热备，108名水文测报突击队员随时待命，确保关键数据测得到、测得准、报得出、报得及时。

在福建省水口水电站大坝监控中心，数字孪生系统正实时显示各项运行数据，无人机对坝体及沿岸巡检，并实时传回巡检照片和结果。

“我们通过北斗定位、无人机巡查、四足机器人巡检等智能装备，全面提升防汛感知、预警与处置能力。”福建水口运营公司水工观测班班长黄鑫说，科技加持让防汛决策有了更加精准的数据支撑。

预泄腾库，力量前置

让水库提前“瘦身”腾出库容，让救援力量提前抵达一线，是争取防汛“主动权”的关键一招。

7月9日15时，强降雨到来之前，天津市水务局发布调令，将于桥水库泄量上调至150立方米/秒，杨庄水库泄量上调至100立方米/秒，持续向下游泄水。截至7月12日16时，杨庄水库水位控制在汛限水位以下，8座山区小水库保持敞泄状态，95座山区塘坝保持空库运行，随时做好应对后续强降雨准备。

同时，为防范暴雨山洪引发的断电风险，国网天津市电力公司蓟州供电分公司前置了4辆应急发电车、13台应急发电机，保障水库、养老院、安置点等关键点位持续供电。

7月12日，国家华中区域应急救援中心、湖北消防救援机动总队利用排涝车在湖北省咸宁市通城县塘湖镇狼荷村高帮塘与当地消防联合开展排水作业。（许家智 摄）

救援力量提前驻防也在紧锣密鼓推进。在湖北黄冈，7月10日上午，刚刚结束黄冈龙卷风抢险救灾任务的国家华中区域应急救援中心、湖北消防救援机动总队即刻收拢整合救援力量，针对台风“巴威”来袭风险，在湖北、安徽、河南、江苏四省同步启动跨区域前置备勤部署。7月12日，在安徽省黄山市歙县，前置力量划分三个任务分队，提前架设排涝车，配备水陆两栖车、橡皮艇等，确保遇有险情快速响应。

“应对极端天气一定要把力量前置下沉，驻守在风险一线。”湖北消防救援机动总队政治委员许长有说。

应转尽转，不落一人

“阿姨，这几天雨大，您一定关好门窗，减少外出。”在湖北省安陆市陈店乡双河村，村干部逐户敲门入户，面对面推送气象预警信息，细致排查房屋结构、用电排水、庭院堆放等各类安全隐患，对全村60余户独居、孤寡老人实现走访帮扶全覆盖。

“村里专门建立干部结对帮扶联系机制，对老年人等特殊群体实行专人对接、动态巡查、闭环管理，全力守护群众安全。”双河村党支部书记叶小伍说。

7月10日，福建省宁德市三都澳海上养殖区，乡镇干部在协助渔排养殖人员撤离（无人机照片）。新华社记者 姜克红 摄

在福建省宁德市蕉城区三都镇秋竹村三级渔港，一艘艘渔船整齐停靠，沿线养殖户已全部撤离上岸。防台风应急响应启动后，当地第一时间组织渔排作业人员有序转移，同步引导各类渔船回港避风。

据福建省防汛办统计，截至7月12日6时，福建全省乡镇船舶60123艘68173人、养殖渔排人员21663人已全部撤离到位。福建全省累计下沉干部12.38万人次，转移危险区域人员20.3万人。

隐患排查同步推进。针对台风天气易出现的树木断枝、倒伏等安全隐患，福州市园林部门提前调配力量开展专项排查修剪作业，截至7月10日9时，累计加固树木2561株、修剪树木7857株，排查发现的423株折断枝、8株倾斜树木隐患已全部完成处置。

中央气象台预报，7月12日至14日，福建、浙江、江西、安徽、江苏、山东及东北地区将有强降雨，暴雨灾害风险高。面对严峻考验，唯有坚持关口前移、预防为先，才能在风雨大考中赢得主动，守护人民群众生命财产安全。

来 源：新华网

原标题： 关口前移、预防为先——多地强化防汛预警和救援准备

记者 田中全、黄江林、徐思钰、张华迎、黄景鸿

本文转自：温州新闻网 66wz.com