一周三轮互袭，美伊“灰色对抗”暗藏风险

新华网 2026-07-13 10:10:23

伊朗当地时间12日凌晨，美国对伊朗发起本周内的第三轮军事打击，以回应伊朗在霍尔木兹海峡袭击一艘商船；伊朗则以打击美国在中东地区的目标作为反击。

伊朗当地时间12日凌晨，美国对伊朗发起本周内的第三轮军事打击，以回应伊朗在霍尔木兹海峡袭击一艘商船；伊朗则以打击美国在中东地区的目标作为反击。

分析人士认为，从过去几次美伊互袭的情况看，双方此举还是在向对方施压，迫使对方在谈判中让步，而非回归战争。但如果这种“灰色对抗”一直持续，不能排除局势走向失控的危险。

新一轮互袭

据美军中央司令部通过社交媒体发布的消息，美军于美国东部时间11日19时15分（伊朗时间12日2时45分）开始对伊朗发起打击，以回应伊朗此前在霍尔木兹海峡袭击一艘悬挂塞浦路斯国旗的集装箱船。

这是3月29日拍摄的德黑兰市区遭遇空袭的资料照片。新华社记者沙达提摄

伊朗伊斯兰革命卫队海军12日凌晨发表声明说，数艘船只试图沿未经伊方批准的路线航行，并无视伊方关于修正航向的提示和警告，其中一艘船只被伊方警告性射击击中并停航。声明称，鉴于外国势力非法干预造成不安全局面，霍尔木兹海峡即日起关闭，直至另行通知以及美国停止干涉这一地区为止。

美国阿克西奥斯新闻网站援引一名美国高级官员的话报道，美军打击了伊朗的空中监视雷达、导弹和无人机储存设施、导弹和无人机发射阵地、海上监视雷达和地对空导弹发射装置。伊朗媒体称，伊朗南部格什姆岛和恰巴哈尔港，以及西南部胡齐斯坦省和南部布什尔省多地遭袭。

为回应美军袭击，伊朗对美国在中东地区的目标发动一系列打击。据伊朗媒体报道，约旦启动了防空系统，科威特有爆炸声传出，巴林内政部称该国拉响防空警报。

还是海峡之争

本周早些时候，美军以回应伊朗近期袭击通过霍尔木兹海峡的商船为由，连续两天对伊朗发动军事打击，伊朗则向美方在中东地区的设施发动导弹和无人机袭击。类似的互袭事件6月下旬也发生过。分析人士指出，美伊此轮互袭仍由商船被袭引发，再次凸显了双方在霍尔木兹海峡通航问题上难以调和的矛盾。

美伊6月中旬签署的谅解备忘录规定伊朗需“尽最大努力”确保商船在60天期限内免费安全通行，却未明确具体执行方式。对此，伊朗认为美国已经承认伊方对海峡拥有管理权，主张通航船只必须提前向伊朗报备并按规定航线航行，60天内暂不收取通行费，但60天后将视情而定。美国则认为，海峡应恢复到伊朗战事之前完全自由的通行模式。

这是阿曼新闻部6月20日提供的霍尔木兹海峡资料图片。新华社发

双方不同“解读”的背后，是对海峡控制权的争夺。

伊朗对海峡控制权志在必得，因为这不仅是有效的对美战略制衡手段，也能成为伊朗新的财政来源。美国《华尔街日报》文章认为，伊朗已充分认识到霍尔木兹海峡的重要性，当前其核心诉求就是将对海峡的实际控制权永久化，借此确立在海湾地区的主导地位。

但美国对此无法接受。美国战略与国际问题研究中心网站文章指出，若伊朗成功将航行许可、航线管制和收费等制度化，无疑会弱化美国的谈判杠杆，压缩美国和以色列未来的行动空间，削弱美国在中东安全事务中的影响力。

此外，从美国国内政治来说，如果美国发动这场战事不仅没能逼迫伊朗在核问题上让步，反而让其掌控战前原本自由通航的霍尔木兹海峡，这无疑会让特朗普政府面临国内舆论挞伐，危及共和党在美国中期选举中的选情。

失控风险增大

从美伊达成谅解备忘录之后的局势发展来看，双方对抗强度呈上升趋势。美军本周的对伊打击在规模和范围上都高于6月下旬那一轮。如今伊朗又宣布关闭霍尔木兹海峡，令美伊谅解备忘录中的一个关键条款失效，导致局势进一步紧张。

不过，分析人士指出，双方互袭仍然保持时间短、规模有限的特点，这表明互袭目前仍然只是施压手段。在此前的战事中，美国付出巨大代价也未能决定性削弱伊朗的军事能力，反因霍尔木兹海峡被阻断而经济受累；伊朗在军事打击下损失严重，经济也承受着巨大压力，因此双方都不愿回到全面冲突状态。伊朗曾于6月20日宣布关闭海峡，但很快便逐步放开，此次也未必会一直关闭。

美国对以色列的态度也表明其不愿局势升级。以色列向来主张对伊朗进行“决定性打击”。据报道，以方日前提出参与美国对伊打击行动，但特朗普政府没有同意。另据以色列公共广播公司10日报道，应美国要求，以政府已命令军方暂缓在黎巴嫩南部开展“被视为敏感”的军事行动。

此外，美伊虽未能在伊朗已故最高领袖阿里·哈梅内伊葬礼后开启新一轮会谈，但仍通过阿曼、卡塔尔和巴基斯坦保持间接接触。

这是6月21日在瑞士比尔根山拍摄的美伊瑞士谈判的标识。新华社记者连漪摄

美国《纽约时报》文章指出，如今美伊陷入一种持续对峙状态——既不是全面战争，也谈不上真正的和平。有专家将双方之间这种“袭船—空袭—报复—间接谈判”的循环称为“灰色对抗”。

不过，这种不断试探对方底线的做法也存在很大风险。路透社报道认为，尽管双方可能都希望将军事行动控制在短期和有限范围内，但一旦袭击规模扩大、伤亡增加，原有的停火框架就可能彻底崩溃。“任何超出相互报复范围的重大升级，都可能导致局势重新回到全面战争。”

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来 源：新华网

原标题： 一周三轮互袭，美伊“灰色对抗”暗藏风险

记者 刘赞 刘晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com