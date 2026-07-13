温州大典 2026-07-13 10:13:45

《永乐大典》是明成祖朱棣下令编纂的官方类书，共11095册，“经史子集百家之书，至于天文、地志、阴阳、医卜、僧道、技艺之言，备辑为一书”，涵盖中华民族数千年的知识财富。永乐元年（1403），明成祖下令编纂《永乐大典》，广召天下英才，参与编纂者近三千人。在这支庞大的队伍中，活跃着不少温州人的身影。

2020年，流失海外多年的明写本《永乐大典》“湖”字册（卷2268—2269）、“丧”字册（卷7391—7392）现身法国拍卖行，浙商金亮出资约6500万元竞拍成功。2026年6月24日，这两册《永乐大典》正式入藏杭州国家版本馆。

《永乐大典》“丧”字册（卷7391—7392）

《永乐大典》是明成祖朱棣下令编纂的官方类书，共11095册，“经史子集百家之书，至于天文、地志、阴阳、医卜、僧道、技艺之言，备辑为一书”，涵盖中华民族数千年的知识财富。永乐元年（1403），明成祖下令编纂《永乐大典》，广召天下英才，参与编纂者近三千人。在这支庞大的队伍中，活跃着不少温州人的身影。

黄淮负责监督管理

黄淮是参编《永乐大典》的温州人中的核心人物。他历仕洪武、建文、永乐、洪熙、宣德五朝，官至荣禄大夫、少保、户部尚书兼武英殿大学士，是明初政坛的重要人物。

黄淮入仕后长期在翰林院任职，先后参与编修《永乐大典》《历代名臣奏议》《太祖高皇帝实录》等多部重要典籍。永乐二年（1404），时任左春坊左庶子兼翰林院侍读的黄淮，向皇帝呈进了《文献大成》，也就是《永乐大典》的前身。第二年，皇帝命挑选28名进士，由黄淮带领在文渊阁进学，为正式纂修做准备。永乐五年（1407），黄淮等人向永乐帝献上《文献大成》二万二千二百十一卷，皇帝赐名《永乐大典》。

虽然黄淮本人没有直接参与文字编纂，但他承担了重要的行政管理工作。他在《翰林庶吉士张士铨墓志铭》中透露：“预修《太祖实录》、《永乐大典》，时余承乏两制，间尝程督勤怠。”修书期间，黄淮负责督察进度、考核勤勉与懈怠。

更重要的是，黄淮引荐了多位温州同乡进入编纂班子，为《永乐大典》注入温州力量。

多位温州人参与编书

潘畿是黄淮引荐的最重要的一位同乡。潘畿，字民止，早年在国子监求学，后任泰安州学正。永乐初年经黄淮推荐，入翰林院参与修纂《太祖实录》，书成后升为检讨，随即被任命为《永乐大典》副总裁。《明实录》明确记载：“检讨王洪、蒋骥、潘畿……为副总裁。”

温州人张文选也参与了《永乐大典》的修撰。张文选，字士铨，永乐三年（1405）中进士。黄淮为他撰写的《翰林庶吉士张士铨墓志铭》提到，“登名第二甲，赐进士出身。选入翰林，充庶吉士，进文渊阁，预修《太祖实录》《永乐大典》”。张文选才华横溢，周旋评价他“所著文字，理溢于辞”。永乐五年（1407），年仅三十六岁的张文选因积劳成疾英年早逝。

《敬乡楼丛书》《黄文简公介菴集》民国十七年至二十四年永嘉黄氏铅印本，温州市图书馆藏。

此外，还有两位温州人被征召参与《永乐大典》工作。弘治《温州府志》记载，“吴致文，丙戌进士，授庶吉士，修《永乐大典》”。另一位平阳人李安，永乐岁贡，参与修纂《永乐大典》，后来出任南阳通判

抄书校字，也有温州人的功劳

《永乐大典》全书11095册，约3.7亿字，规模宏大，需要大批誊录人员和圈点校勘人员。在这支队伍中，同样活跃着温州人的身影。

金祺，字原祺，洪武二十五年中举人，官至常州府学教授。据黄淮撰写的《梅窗先生金公墓志铭》记载：“被召赴文渊阁点《永乐大典》，有宝钞之赐。”金祺被召入文渊阁担任圈点校勘工作，因为表现出色，还获得了皇帝赏赐的宝钞。

《梅窗先生金公墓志铭》，《敬乡楼丛书》《黄文简公介菴集》民国十七年至二十四年永嘉黄氏铅印本，温州市图书馆藏。

还有两位以书法见长的温州人被征召，承担《永乐大典》副本的缮写工作。

虞原璩，字叔圆，瑞安人。他精通书法，黄淮为他撰写的墓志中称赞：“书法真草行楷兼工，本之羲、献、欧、虞，尤得近代夔陈二公笔意。”黄淮在墓志铭中提到，“己丑又预荐纂修《大典》于文渊阁，总裁官犹加礼遇”。永乐七年，虞原璩应召入文渊阁，为《永乐大典》抄写副本。

《环庵先生遗稿》孙锵鸣海日楼善本，温州市图书馆藏。

与虞原璩同样以书法被召的，还有乐清白鹤寺僧人释慧心。据康熙《乐清县志》记载，慧心“永乐八年，应高僧召，入文渊阁，与修《永乐大典》，竣事，赐勅谕遣还山”。

来 源：温州大典

原标题： 编修《永乐大典》，这些温州人功不可没

本文转自：温州新闻网 66wz.com